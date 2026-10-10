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Μετρό Εξαρχείων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το 2031, πού στενεύουν οι δρόμοι και απαγορεύεται το παρκάρισμα
Μετρό Εξαρχείων: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το 2031, πού στενεύουν οι δρόμοι και απαγορεύεται το παρκάρισμα
Οι αλλαγές ξεκινούν σήμερα και θα ισχύουν όλο το 24ωρο – Όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα κοντά στο εργοτάξιο
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού «Εξάρχεια» της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.
Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 10 Οκτωβρίου 2031, δηλαδή για μία πενταετία, και θα εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, επηρεάζοντας την κυκλοφορία και τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις οδούς Στουρνάρη, Σπύρου Τρικούπη και Αραχώβης, όπου θα περιοριστεί σταδιακά το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες.
Παράλληλα, προβλέπονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένα τμήματα δρόμων, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων καθορίζεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Στην οδό Στουρνάρη, από τη διασταύρωση με την Οικονόμου έως τη συμβολή με τη Σπύρου Τρικούπη, προβλέπεται σταδιακή μείωση του πλάτους του οδοστρώματος. Η κατάληψη θα γίνεται στην αριστερή πλευρά, σύμφωνα με τη φορά κίνησης των οχημάτων, ενώ θα διατηρείται διαθέσιμο πλάτος περίπου 4 μέτρων.
Αντίστοιχα, στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από τη Στουρνάρη έως τη Θεμιστοκλέους, το πλάτος του δρόμου θα περιοριστεί σταδιακά, με ελάχιστο διαθέσιμο χώρο περίπου 4 μέτρων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εργασίες θα καταλαμβάνουν την αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.
Στην οδό Αραχώβης, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται σε τμήμα μήκους περίπου 10 μέτρων πριν από τη συμβολή με τις οδούς Στουρνάρη και Οικονόμου. Το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος θα περιοριστεί σταδιακά, με ελάχιστο όριο περίπου 5,5 μέτρων.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:
Στην οδό Σπύρου Τρικούπη, και στις δύο πλευρές του δρόμου, από τη Στουρνάρη έως τη Σολωμού.
Στην οδό Οικονόμου, και στις δύο πλευρές, από την Τοσίτσα έως τη Στουρνάρη.
Στην οδό Τοσίτσα, στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, από την Τσαμαδού έως την Οικονόμου.
Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 10 Οκτωβρίου 2031, δηλαδή για μία πενταετία, και θα εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, επηρεάζοντας την κυκλοφορία και τη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αλλαγές αφορούν κυρίως τις οδούς Στουρνάρη, Σπύρου Τρικούπη και Αραχώβης, όπου θα περιοριστεί σταδιακά το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες.
Παράλληλα, προβλέπονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε συγκεκριμένα τμήματα δρόμων, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στην περιοχή των έργων καθορίζεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Σε ποιους δρόμους περιορίζεται η κυκλοφορίαΟι εργασίες θα επηρεάσουν τρεις βασικούς δρόμους γύρω από το εργοτάξιο του σταθμού του Μετρό.
Στην οδό Στουρνάρη, από τη διασταύρωση με την Οικονόμου έως τη συμβολή με τη Σπύρου Τρικούπη, προβλέπεται σταδιακή μείωση του πλάτους του οδοστρώματος. Η κατάληψη θα γίνεται στην αριστερή πλευρά, σύμφωνα με τη φορά κίνησης των οχημάτων, ενώ θα διατηρείται διαθέσιμο πλάτος περίπου 4 μέτρων.
Αντίστοιχα, στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από τη Στουρνάρη έως τη Θεμιστοκλέους, το πλάτος του δρόμου θα περιοριστεί σταδιακά, με ελάχιστο διαθέσιμο χώρο περίπου 4 μέτρων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εργασίες θα καταλαμβάνουν την αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.
Στην οδό Αραχώβης, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται σε τμήμα μήκους περίπου 10 μέτρων πριν από τη συμβολή με τις οδούς Στουρνάρη και Οικονόμου. Το διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος θα περιοριστεί σταδιακά, με ελάχιστο όριο περίπου 5,5 μέτρων.
Πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευσηΠέρα από τις αλλαγές στην κυκλοφορία, οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τα σημεία όπου τίθενται σε ισχύ περιορισμοί στη στάση και τη στάθμευση.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:
Στην οδό Σπύρου Τρικούπη, και στις δύο πλευρές του δρόμου, από τη Στουρνάρη έως τη Σολωμού.
Στην οδό Οικονόμου, και στις δύο πλευρές, από την Τοσίτσα έως τη Στουρνάρη.
Στην οδό Τοσίτσα, στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος, από την Τσαμαδού έως την Οικονόμου.
Οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις θα ισχύουν σε 24ωρη βάση, στο πλαίσιο των μέτρων που συνοδεύουν την εξέλιξη των εργασιών.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τους δρόμους όπου εκτελούνται εργασίες και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση.
Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις συνδέονται με την κατασκευή του νέου σταθμού Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και προβλέπεται να επηρεάσουν την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής.
Όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στην περιοχή των έργωνΜε στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων κοντά στο εργοτάξιο, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας καθορίζεται στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τους δρόμους όπου εκτελούνται εργασίες και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση.
Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις συνδέονται με την κατασκευή του νέου σταθμού Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και προβλέπεται να επηρεάσουν την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής.
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