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Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου
Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου
Το πλήρωμα παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Αεροδιακομιδή ασθενούς και του συνοδού του από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου πραγματοποίησε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το ελικόπτερο εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) για ένα άτομο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο «Marella Discovery», καθώς και για τον συνοδό του.
Το πλήρωμα παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου ο ασθενής να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το ελικόπτερο εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) για ένα άτομο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο «Marella Discovery», καθώς και για τον συνοδό του.
Το πλήρωμα παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου ο ασθενής να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
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