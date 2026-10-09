Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου
ΕΛΛΑΔΑ
Super Puma Ελικόπτερο Κρουαζιερόπλοιο

Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου

Το πλήρωμα παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ρόδου
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Αεροδιακομιδή ασθενούς και του συνοδού του από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου πραγματοποίησε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το ελικόπτερο εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) για ένα άτομο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο «Marella Discovery», καθώς και για τον συνοδό του.

Το πλήρωμα παρέλαβε τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου ο ασθενής να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.


MEDEVAC από κρουαζιερόπλοιο ”MARELLA DISCOVERY”
6 ΣΧΟΛΙΑ

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