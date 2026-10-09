Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας στα Χανιά για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
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Χανιά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδα Τουρκία

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας στα Χανιά για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας στα Χανιά για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
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Ο νέος γύρος συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας διεξήχθη σήμερα στα Χανιά.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας και στις αντιπροσωπείες μετείχαν Πρέσβεις, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιποί αξιωματούχοι των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Άμυνας, κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές προέβησαν σε ανασκόπηση της υλοποίησης των αμοιβαία συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2026 και συζήτησαν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2027.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό πνεύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.
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