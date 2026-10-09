Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Φωτιά τώρα στους Δομιανούς Ευρυτανίας, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Φωτιά τώρα στους Δομιανούς Ευρυτανίας, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10) σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δομιανοί Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 9, 2026
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