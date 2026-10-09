Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Φωτιά σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Φωτιά σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Στο σημείο επιχειρούν επίσης 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και έξι οχήματα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
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