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Φωτιά σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Γρεβενά

Φωτιά σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Στο σημείο επιχειρούν επίσης 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και έξι οχήματα

Φωτιά σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

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