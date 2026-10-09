Συναγερμός για τα παραμορφωμένα ροδάκινα σε Πέλλα και Ημαθία: «Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο από την ευλογιά», λένε οι αγρότες

Το πρόβλημα με τα παραμορφωμένα πυρηνόκαρπα ροδάκινα , που τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια «χτυπά» την παραγωγή σε Πέλλα και Ημαθία, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους αγρότες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους της σοδειάς τους.Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου, ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες, επιχειρώντας να προστατεύσουν το εισόδημά τους.Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, αναφέρθηκε στις πιθανές αιτίες του φαινομένου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική επιστημονική απάντηση για την αντιμέτωπιση του φαινομένου αυτού.«Η παραμόρφωση, όπως λένε, χωρίς να είναι σίγουρο, οφείλεται σε ένα ακάρεο, έναν τετράνυχο, ο οποίος έχει μπει μέσα στα δέντρα. Είναι μεταδοτικό και δεν μπορούμε να το αποβάλουμε. Κάνουμε διάφορες προσπάθειες για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι παραγωγοί δεν έχουν λάβει ακόμη σαφείς οδηγίες από την επιστημονική κοινότητα για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.«Δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Πανεπιστήμιο, ώστε να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε», σημείωσε.«Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την ευλογιά που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι», δήλωσε, θέλοντας να αναδείξει το μέγεθος της απειλής για την παραγωγή ροδάκινων στην Πέλλα και την Ημαθία.