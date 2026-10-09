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Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης και της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Και στις τέσσερις περιπτώσεις οι λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της FRONTEX

Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης και της Γαύδου
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Τουλάχιστον 205 μετανάστες περισυνελέγησαν από τέσσερις λέμβους μέσα λίγες ώρες νότια της Κρήτης και της Γαύδου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συνδρομή μη επανδρωμένων εναέριων μέσων της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX και περιπολικών σκαφών του Λιμενικού.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί περισυνελέγησαν συνολικά 102 αλλοδαποί από δύο λέμβους που εντοπίστηκαν σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 42 αλλοδαπούς, ενώ ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος με 60 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν επίσης από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα.

Είχαν προηγηθεί τα ξημερώματα δύο ακόμη επιχειρήσεις, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 103 μετανάστες.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 54 αλλοδαπούς. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 49 μετανάστες. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με προορισμό το λιμάνι της Ιεράπετρας.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, και στις τέσσερις περιπτώσεις οι λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της FRONTEX, ενώ οι καιρικές συνθήκες στις περιοχές των επιχειρήσεων ήταν καλές.
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