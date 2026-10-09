Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
53χρονος στην Κρήτη βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ της επιχείρησης όπου εργαζόταν
53χρονος στην Κρήτη βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ της επιχείρησης όπου εργαζόταν
Ο 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Πέμπτης
Νεκρός μέσα σε όχημα, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.
Δυστυχώς, για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
Πηγή: creta24.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.
Δυστυχώς, για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
Πηγή: creta24.gr
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