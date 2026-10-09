Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Τροχαίο με μηχανή και δύο σοβαρά τραυματίες στη Θηβών
Τροχαίο με μηχανή και δύο σοβαρά τραυματίες στη Θηβών
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Ρέντη
Τροχαίο με δύο άτομα να τραυματίζονται πολύ σοβαρά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο άτομα, βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τραυματίες από τοο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος του Ρέντη, παρελήφθησαν σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο άτομα, βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τραυματίες από τοο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος του Ρέντη, παρελήφθησαν σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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