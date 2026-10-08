Αγαπηδάκη: Πάνω από 70.000 επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν φροντίδα και προληπτικός έλεγχος

. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τις Κινητές Ομάδες Υγείας: βγαίνουμε από τα όρια των δομών και πηγαίνουμε εκεί όπου βρίσκονται οι συμπολίτες μας, προσφέρονταςΣήμερα, στο 1ο ΚΑΠΗ Ιλίου, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ζεστά με τους ανθρώπους μας και να δούμε από κοντά το σπουδαίο έργο των ΚΟΜΥ. Θέλουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν περιμένει τον πολίτη να ψάξει για φροντίδα, αλλά βρίσκεται δίπλα του, έγκαιρα, οργανωμένα και με ανθρώπινο πρόσωπο, δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα και οι ΚΟΜΥ αποτελούν το βασικό μας εργαλείο για να κάνουμε αυτή την αλλαγή πράξη στην καθημερινή ζωή των πολιτών».Στη δράση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Ιλίου: η Ελένη Γεωργοπούλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, ο Σταύρος Ιωσηφίδης Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας, ο Γεώργιος Θεοδόσης Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Εξυπηρέτησης Πολίτη, η Μαρία-Μάνια Αργυροπούλου Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης Κ.Α.Π.Η., ο Δημήτριος Λιόσης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Δημοτικού Κοιμητηρίου, η Αγγελική Κωνσταντοπούλου Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας και η Παναγιώτα Χριστούλη Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου.