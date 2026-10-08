Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό προσέκρουσε και κόλλησε σε γέφυρα ενώ μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Φορτηγό Γέφυρα

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό προσέκρουσε και κόλλησε σε γέφυρα ενώ μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε βίντεο

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε μία περίεργη θέση με το μπροστινό του μέρος να αιωρείται, ενώ η καρότσα του να ακουμπάει στο οδόστρωμα

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό προσέκρουσε και κόλλησε σε γέφυρα ενώ μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), όταν ένα φορτηγό χτύπησε και κόλλησε στη γέφυρα Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το λευκό φορτηγό μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, καθώς φέρεται να είχε παρουσιάσει κάποια βλάβη. Την ώρα που ο γερανός της οδικής βοήθειας επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα , το φορτηγό, που βρισκόταν πάνω στην πλατφόρμα, προσέκρουσε στη γέφυρα και κόλλησε.


@mariaxasir Αεροπλάνο το έκανε #thessaloniki #🇬🇷🇬🇷 #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - κεραυνός αγατε

Μάλιστα, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε μία περίεργη θέση με το μπροστινό του μέρος να αιωρείται, ενώ η καρότσα του να ακουμπάει στο οδόστρωμα.

Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό προσέκρουσε και κόλλησε σε γέφυρα ενώ μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης