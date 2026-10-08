Έλεγχο σε όλες τις άδειες μεγάλων ξενοδοχείων στη Μήλο ζητά περιβαλλοντικός σύλλογος, τι αναφέρει για το White Coast

Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου ζητά την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις οικοδομικές άδειες από το 2024 – Οι αιχμές για την Πολεοδομία, η απόφαση του ΣτΕ για την επέκταση του White Coast και το πόρισμα που αναμένεται