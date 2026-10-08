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Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στην πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.
Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20.
Στο διαμέρισμα έμενε ένα ζευγάρι που απομακρύνθηκε από τους πυροσβέστες.
Κατά πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα με τα σενάρια που εξετάζονται να αφορούν είτε αναμμένο τσιγάρο είτε βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού.
«Μύρισα καπνό, νόμιζα ότι είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ήταν ένα ντουμάνι δεν μπορούσες να δεις, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά. Έδωσαν μάσκες οξυγόνου στα παιδιά μου οι πυροσβέστες, είναι 34 διαμερίσματα» δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.
Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20.
Στο διαμέρισμα έμενε ένα ζευγάρι που απομακρύνθηκε από τους πυροσβέστες.
Κατά πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα με τα σενάρια που εξετάζονται να αφορούν είτε αναμμένο τσιγάρο είτε βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού.
«Μύρισα καπνό, νόμιζα ότι είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ήταν ένα ντουμάνι δεν μπορούσες να δεις, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά. Έδωσαν μάσκες οξυγόνου στα παιδιά μου οι πυροσβέστες, είναι 34 διαμερίσματα» δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το βραχίονοφορο της Πυροσβεστικής
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