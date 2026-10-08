Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πολυκατοικία Διαμέρισμα Ρέντη

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στην πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.



Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20.

Στο διαμέρισμα έμενε ένα ζευγάρι που απομακρύνθηκε από τους πυροσβέστες.

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη, εκκενώθηκε το κτήριο


Κατά πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα με τα σενάρια που εξετάζονται να αφορούν είτε αναμμένο τσιγάρο είτε βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού.

Κλείσιμο

«Μύρισα καπνό, νόμιζα ότι είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ήταν ένα ντουμάνι δεν μπορούσες να δεις, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά. Έδωσαν μάσκες οξυγόνου στα παιδιά μου οι πυροσβέστες, είναι 34 διαμερίσματα» δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας.



Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και το βραχίονοφορο της Πυροσβεστικής
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης