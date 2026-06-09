Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη Νταλίκα

Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα

Ενας ακόμα άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ελαφρά τραυματισμένος

Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Στράτος Λούβαρης
UPD: 34 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στη διασταύρωση Ευζώνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της από το τροχαίο, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενας ακόμα άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματίας. Αμφότεροι επέβαιναν στο ΙΧ.
  


Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία φαίνεται το αυτοκίνητο να προσέκρουσε πίσω αριστερά στο φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, και να ξεκινήσουν την έρευνα για τα αίτια του συμβάντος. 



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Λόγω του τροχαίου και των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα, στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις, με την Τροχαία να καταβάλλει προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.
Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Νεκρή 70χρονη από το τροχαίο στη διασταύρωση Ευζώνων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα
Στράτος Λούβαρης
UPD: 34 ΣΧΟΛΙΑ

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