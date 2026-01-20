Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Μαζί για το Παιδί: Εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμός σε 41 σχολεία σε Θράκη, Ήπειρο και Κάλυμνο το 2025
Ο οργανισμός δημιούργησε υποδομές, STEM αίθουσες, βιβλιοθήκες και εργαστήρια σε σχολεία ακριτικών περιοχών - Την περσινή χρονιά, ο οργανισμός παρείχε 189.839 γεύματα σε 935 παιδιά
Στοχευμένες δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας πραγματοποίησε για το 2025 το Μαζί για το Παιδί, που το 2026 συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας.
Στόχος του Οργανισμού είναι να στηρίξει παιδιά και νέους σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στη μείωση ανισοτήτων και εμποδίων που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον τους.
Το 2025, συνεργάστηκε με 187 φορείς, 131 σχολεία και 196 εταιρείες και ιδρύματα, στηρίζοντας χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, σε δράσης με βασικούς άξονες: Καταπολέμηση της Φτώχειας μέσω της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και φορέων παιδικής προστασία, υγεία & ψυχική υγεία μέσω ενίσχυσης υγειονομικών μονάδων και της Γραμμής 11525 και του συμβουλευτικού μας κέντρου και εκπαίδευση μέσω εκσυγχρονισμού σχολικών υποδομών σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές και υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στήριξη ευάλωτων παιδιών & οικογενειών
• Στήριξη 115 οικογενειών με 389 μέλη εκ των οποίων 242 παιδιά
• Πασχαλινό τραπέζι για 22 ευάλωτες οικογένειες
• 3.841 χριστουγεννιάτικα και 1.623 πασχαλινά δώρα σε παιδιά
• 356 προσκλήσεις για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις
• 26 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
• 115 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης αξίας €732.856 σε 102 φορείς σε όλη την Ελλάδα
• 189.839 γεύματα σε 935 παιδιά φορέων παιδικής προστασίας
To έργο του Μαζί για το Παιδί το 2025 σε αριθμούς
• Ενημέρωση για τη φροντίδα των δοντιών σε 543 παιδιά από 12 φορείς παιδικής προστασίας
Υγεία & Ψυχική Υγεία
• 15 ιατρικά μηχανήματα & εξοπλισμός σε 2 Νοσοκομεία & 2 Μονάδες Υγείας σε Ξάνθη και Ήπειρο
• Ψυχολογική στήριξη σε 2.098 ωφελούμενους
• 17.080 λεπτά τηλεφωνικής συμβουλευτικής
• 122 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε 5.354 εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα
• 82 δια ζώσης ομαδικές και ατομικές συνεδρίες, διάρκειας 68 ωρών
Εκπαίδευση
Εκσυγχρονισμός 41 σχολείων σε Θράκη, Ήπειρο και Κάλυμνο με 4.138 μαθητές και 515 εκπαιδευτικούς, προσφέροντας 9.717 τεμάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού.
• Σύγχρονοι χώροι εκπαίδευσης
-5 αίθουσες STEM σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
-18 βιβλιοθήκες
-4 εργαστήρια τεχνολογίας
-1 τμήμα ένταξης
-ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε 14 σχολεία
• Αθλητισμός & Παιχνίδι
-5 γήπεδα & γυμναστήρια
-αθλητικός εξοπλισμός σε 18 σχολεία
-παιχνίδια εξωτερικού χώρου σε 3 νηπιαγωγεία
-1 γωνιά διαλείμματος
• «STEM & Ήπιες Δεξιότητες»: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με 43 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου από 25 δημόσια σχολεία της Αττικής
• Κόμβος Τεχνολογίας στο Γενικό Λύκειο Οινοφύτων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
• Εκμάθηση αγγλικών και ενισχυτική διδασκαλία για 18 μαθητές μέσω του προγράμματος στήριξης ευάλωτων οικογενειών
• 9 υποτροφίες για σπουδές μαγειρικής σε ευάλωτους νέους
