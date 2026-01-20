Μαζί για το Παιδί: Εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμός σε 41 σχολεία σε Θράκη, Ήπειρο και Κάλυμνο το 2025

• Ενημέρωση για τη φροντίδα των δοντιών σε 543 παιδιά από 12 φορείς παιδικής προστασίας• 4 σύγχρονες βιβλιοθήκες σε φορείς παιδικής προστασίας με 234 παιδιά• € 502.671 ενίσχυσή στα μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»• 15 ιατρικά μηχανήματα & εξοπλισμός σε 2 Νοσοκομεία & 2 Μονάδες Υγείας σε Ξάνθη και Ήπειρο• Ψυχολογική στήριξη σε 2.098 ωφελούμενους• 17.080 λεπτά τηλεφωνικής συμβουλευτικής• 122 ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε 5.354 εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα• 82 δια ζώσης ομαδικές και ατομικές συνεδρίες, διάρκειας 68 ωρώνΕκσυγχρονισμός 41 σχολείων σε Θράκη, Ήπειρο και Κάλυμνο με 4.138 μαθητές και 515 εκπαιδευτικούς, προσφέροντας 9.717 τεμάχια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού.-5 αίθουσες STEM σε δημοτικά και νηπιαγωγεία-18 βιβλιοθήκες-4 εργαστήρια τεχνολογίας-1 τμήμα ένταξης-ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε 14 σχολεία-5 γήπεδα & γυμναστήρια-αθλητικός εξοπλισμός σε 18 σχολεία-παιχνίδια εξωτερικού χώρου σε 3 νηπιαγωγεία-1 γωνιά διαλείμματος• «Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με 43 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου από 25 δημόσια σχολεία της Αττικήςστο Γενικό Λύκειο Οινοφύτων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ• Εκμάθηση αγγλικών και ενισχυτική διδασκαλία για 18 μαθητές μέσω του προγράμματος στήριξης ευάλωτων οικογενειών• 9 υποτροφίες για σπουδές μαγειρικής σε ευάλωτους νέους