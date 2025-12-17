Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην Αττική Οδό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
Στο κόκκινο η κίνηση στο σημείο - Δεν υπάρχουν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
