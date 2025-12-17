Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην Αττική Οδό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Οδός Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα

Στο κόκκινο η κίνηση στο σημείο - Δεν υπάρχουν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
