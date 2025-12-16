Σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ζακύνθου
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 53 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου - Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 53 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο.


