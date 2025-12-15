Βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονων στη Λαμία, μητέρα επενέβη και τραυματίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Ξυλοδαρμός Καβγάς Νοσοκομείο

Βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονων στη Λαμία, μητέρα επενέβη και τραυματίστηκε

Η μητέρα επιχείρησε να απομακρύνει την κόρη της αλλά βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της

Άγριος καβγάς και ξυλοδαρμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Διάκου, στη Λαμία, ανάμεσα σε δύο 17χρονες μαθήτριες.

Οι δύο μαθήτριες είχαν διαφορές από το σχολείο όπου και διαπληκτίστηκαν, με τον καβγά να συνεχίζεται μετά το σχόλασμα. Όταν έφτασαν στην οδό Διάκου, πιάστηκαν στα χέρια, ενώ η μία κοπέλα είχε ειδοποιήσει τη μητέρα της που βρέθηκε στο σημείο, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα επιχείρησε να απομακρύνει την κόρη της αλλά βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη μητέρα αλλά μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.


Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ δύο γυναίκες μετέβησαν στο Τμήμα για να περιγράψουν τα όσα είδαν.
