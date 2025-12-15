 Γενέθλια για το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, σαράντα χρόνια η μνήμη πλέει στον χρόνο

Κλείσιμο

Σαράντα χρόνια ζωής, μνήμης και προσφοράς στον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση συμπλήρωσε φέτος το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου. Σαράντα χρόνια κατά τα οποία η θάλασσα, η ναυτοσύνη και η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού βρίσκουν στέγη, φωνή και παρουσία στην καρδιά της Μυκόνου. Από το 1985 έως σήμερα, το Μουσείο δεν αποτελεί απλώς έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά έναν ζωντανό θεματοφύλακα της ναυτικής μας κληρονομιάς.Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1985 από τον Μυκονιάτη Γιώργο Μ. Δρακόπουλο και τη σύζυγό του Ιωάννα, όραμα των οποίων ήταν η διάσωση και ανάδειξη της αδιάλειπτης σχέσης των Ελλήνων με τη θάλασσα. Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κυκλαδίτικο σπίτι του 19ου αιώνα, στην παραδοσιακή πόλη της Μυκόνου, έναν χώρο που από μόνος του αποπνέει ιστορία, μνήμη και σεβασμό στο παρελθόν.Αποστολή του Μουσείου είναι η έρευνα, η διαφύλαξη και η προβολή της ναυτικής ιστορίας του Ελληνισμού, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Είναι μια αποστολή που υπηρετείται με συνέπεια, επιμονή και αγάπη, μετατρέποντας τη ναυτική παράδοση από στατικό παρελθόν σε ζωντανή εμπειρία για τον επισκέπτη.Οι χώροι του Μουσείου και ο κήπος του έχουν διαμορφωθεί με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο, όπου το φως του Αιγαίου συνομιλεί με τα εκθέματα. Τα στεγασμένα και υπαίθρια αντικείμενα αφηγούνται μικρές και μεγάλες ιστορίες της θάλασσας. Ομοιώματα πλοίων, ιστορικά ναυτικά έγγραφα, χαρακτικά, χάρτες, αρχαία αντικείμενα και μια σπάνια συλλογή αρχαίων νομισμάτων με ναυτικές παραστάσεις, πολύτιμα τεκμήρια της ναυτικής ταυτότητας του τόπου. Η βιβλιοθήκη του Μουσείου, Η βιβλιοθήκη του Μουσείου έχει παραχωρηθεί στο ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο), το οποίο αποτελεί τμήμα του ΜΙΕΤ (Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης) στην Αθήνα, διασφαλίζοντας την επιστημονική αξιοποίησή της, ώστε να υπηρετεί την επιστημονική έρευνα και τη γνώση.Στον κήπο του Μουσείου, η ιστορία συνεχίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Αντίγραφα επιτύμβιων στηλών από τη Δήλο, ναυτικά όργανα και εργαλεία, καθώς και ο αυθεντικός μηχανισμός του φάρου «Αρμενιστής» της Μυκόνου, κατασκευής Sautter Lemonier το 1890. Ένας φάρος-σύμβολο, που κάποτε καθοδηγούσε τους ναυτικούς στο Αιγαίο και σήμερα φωτίζει τη συλλογική μας μνήμη, έχοντας τιμηθεί στη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής του.Ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική αξία έχει η διάσωση του ιστιοφόρου τύπου "Πέραμα", την «Ευαγγελίστρια», ναυπηγημένου στη Σύρο το 1940. Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου το αποκατέστησε στην αρχική του μορφή, διασώζοντας κάτι περισσότερο από ένα πλοίο. Δηλαδή μια ναυτική παράδοση τριών χιλιάδων ετών. Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει ο καθηγητής Peter Throckmorton, «μια ναυτική παράδοση 3.000 ετών θα τελειώσει, όταν χαθεί και το τελευταίο "Πέραμα"».