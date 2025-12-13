Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει στη Λαμία, γλίτωσε ο οδηγός
Πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό.
Φωτιά πήρε εν κινήσει αυτοκίνητο στη Λαμία, με τον οδηγό να γλιτώνει τελευταία στιγμή τα χειρότερα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι επιβατηγό όχημα κινούνταν σε περιφερειακό δρόμο, όταν άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από τους αεραγωγούς.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέβηκε εγκαίρως από το αμάξι, ενώ έσπευσε να πιάσει τον πυροσβεστήρα που είχε στο πορτ - μπαγκάζ.
Παρά το γεγονός ότι σταμάτησε και διερχόμενος οδηγός να βοηθήσει με έτερο πυροσβεστήρα, οι φλόγες είχαν ήδη ζώσει το αμάξι. Στο σημείο έφτασαν και πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό.
Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, με τη βοήθεια και μιας μηχανής της ΔΙΑΣ, έφτασαν στο σημείο και διευθέτησαν την κυκλοφορία, που γινόταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, για την αποφυγή ατυχήματος.
Από το περιστατικό προέκυψαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.
