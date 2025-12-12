Τραγωδία στη Φθιώτιδα, νεκρός οδηγός τρακτέρ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Οδηγός Τρακτέρ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα, νεκρός οδηγός τρακτέρ

Ο οδηγός του τρακτέρ, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος, φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και να τραυματίστηκε θανάσιμα

Τραγωδία στη Φθιώτιδα, νεκρός οδηγός τρακτέρ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Φθιώτιδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή «Καλυψώ» της Αρκίτσας όταν ο οδηγός του τρακτέρ, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος, φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και να τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του αστυνομικού τμήματος Λοκρών που κατέγραψε το περιστατικό.

