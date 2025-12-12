Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Τραγωδία στη Φθιώτιδα, νεκρός οδηγός τρακτέρ
Ο οδηγός του τρακτέρ, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος, φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και να τραυματίστηκε θανάσιμα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Φθιώτιδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του.
Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή «Καλυψώ» της Αρκίτσας όταν ο οδηγός του τρακτέρ, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος, φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και να τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του αστυνομικού τμήματος Λοκρών που κατέγραψε το περιστατικό.
