Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Συνάντηση Κικίλια με Γκιλφόιλ στο υπουργείο Ναυτιλίας, δείτε βίντεο
Συνάντηση Κικίλια με Γκιλφόιλ στο υπουργείο Ναυτιλίας, δείτε βίντεο
Ο υπουργός Ναυτιλίας ξενάγησε την υπουργό στο ιστορικό πλοίο Hellas Liberty που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά
Κατά την άφιξή της την υποδέχτηκε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, με την οποία είχαν συνομιλία.
Ο υπουργός αργότερα ξενάγησε την υπουργό στο ιστορικό πλοίο Hellas Liberty που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.
Πρόκειται για πλοίο που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Αργότερα λειτούργησε σαν μεταφορικό καλωδίων για την AT&T και το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα. Έχει μετατραπεί σε πλωτό μουσείο και από το 2010 είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.
Ο υπουργός αργότερα ξενάγησε την υπουργό στο ιστορικό πλοίο Hellas Liberty που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.
Πρόκειται για πλοίο που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Αργότερα λειτούργησε σαν μεταφορικό καλωδίων για την AT&T και το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα. Έχει μετατραπεί σε πλωτό μουσείο και από το 2010 είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα