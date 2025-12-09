Συνάντηση Κικίλια με Γκιλφόιλ στο υπουργείο Ναυτιλίας, δείτε βίντεο

Κατά την άφιξή της την υποδέχτηκε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, με την οποία είχαν συνομιλία.Ο υπουργός αργότερα ξενάγησε την υπουργό στο ιστορικό πλοίο Hellas Liberty που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.Πρόκειται για πλοίο που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Αργότερα λειτούργησε σαν μεταφορικό καλωδίων για την AT&T και το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα. Έχει μετατραπεί σε πλωτό μουσείο και από το 2010 είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά.