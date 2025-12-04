Με τρεις ώρες καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες που ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας - Καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού