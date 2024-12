Η εταιρεία που ετοίμασε 300 «Γεύματα Προσφοράς» για να θρέψει χαμόγελα

Sponsored contentΤα Χριστούγεννα είναι ημέρες χαράς και οικογενειακής θαλπωρής. Μαζευόμαστε γύρω από το γιορτινό τραπέζι, ανταλλάσσουμε δώρα, ευχές και αγκαλιές, και κάνουμε σχέδια για τη χρονιά που θα ακολουθήσει. Για τους περισσότερους από εμάς όλα αυτά είναι δεδομένα, όμως υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται ακόμα και βασικά αγαθά, όπως είναι ένα ζεστό γεύμα. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κοινωνική προσφορά από όλους μας. Σε αυτό το κοινωνικό κάλεσμα ανταποκρίνονται και πολλές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να αφήσουν το θετικό τους αποτύπωμα στον κόσμο, προσφέροντας στιγμές χαράς και ελπίδας σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας, που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.Μία από αυτές τις εταιρείες είναι τα My market, με βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στηρίζουν τον θεσμό της οικογένειας και τα παιδιά, εφαρμόζοντας πιστά το πρόγραμμα Εταιρικής τους Υπευθυνότητας «Πράξεις Ευθύνης». Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκε ένα ξεχωριστό event μαγειρικής με την ονομασία «Γεύματα Προσφοράς My market» με σκοπό να στηρίξει οικογένειες που έχουν ανάγκη.Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρασκευαστούν περισσότερα από 300 πλήρη γεύματα με σαλάτα, κυρίως πιάτο, γλυκό και ψωμί και να προωθηθούν στη συνέχεια σε φορείς που βοηθούν οικογένειες και παιδιά. Με τη βοήθεια του Σεφ Πέτρου Συρίγου, ο οποίος σχεδίασε το menu και συντόνισε τις προσπάθειες, αλλά και των 50 συνολικά εθελοντών εργαζομένων της εταιρείας, τα γεύματα ετοιμάστηκαν στην ώρα τους.Κάθε ένα από αυτά παρασκευάστηκε με φρέσκες πρώτες ύλες, όπως κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά και πολλά άλλα προϊόντα που επιλέχθηκαν με την προσοχή και τη φροντίδα που διακρίνει τα My market εδώ και χρόνια. Στη συνέχεια τα «πιάτα» μεριδοποιήθηκαν, συσκευάστηκαν τοποθετήθηκαν σε σακούλες, και συνοδεύτηκαν από ευχετήριες κάρτες που έγραψαν οι εθελοντές εργαζόμενοι. Επόμενο βήμα ήταν η παράδοση των μερίδων, όπου για να πραγματοποιηθεί άμεσα σχηματίστηκε μια αλυσίδα αγάπης: τα My market σε συνεργασία με το «Μπορούμε», προώθησαν τα γεύματα στον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, ο οποίος με τη σειρά του τα διένειμε στις ωφελούμενες οικογένειες.Με αφορμή την επιτυχία της δράσης αυτής, η Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας METRO σχολίασε: «Όλοι εμείς στα My market, μέσα από τις πράξεις ευθύνης τρέφουμε χαμόγελα. Είμαστε περήφανοι για όλους τους συναδέλφους που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να προετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε και να συσκευάσουμε 300 μερίδες φαγητού για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη».Παράλληλα, η Άννα Καμπουροπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του «Μπορούμε» τόνισε σχετικά: «Τα My market έχουν κάνει προσφορές οι οποίες έχουν στηρίξει με πάρα πολλές χιλιάδες μερίδες τρόφιμα, πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη».Ωστόσο, η προσφορά δεν σταματά στο συγκεκριμένο event και αυτές τις γιορτινές ημέρες εκτός από τα 300 γεύματα, τα My market συνεχίζουν να δωρίζουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε φορείς που στηρίζουν οικογένειες και παιδιά. Η κοινωνική προσφορά των My market άλλωστε είναι σταθερή εδώ και χρόνια, κάτι που αναδεικνύεται τόσο μέσα από το πρόγραμμα «Πράξεις Ευθύνης» όσο και από τις δωρεές +πράττω. Ενδεικτικά, μόνο μέσα στο 2024 έχουν στηρίξει 265 διαφορετικούς φορείς και ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.