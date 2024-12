Η εταιρεία που πρωτοπορεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότητα

O κ. Σπύρος Ράπτης

Sponsored ContentΤο μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βιωσιμότητα, και το κλειδί για να κατακτηθούν αυτές οι κορυφές, είναι η καινοτομία. Οι μεγάλες εταιρείες επιστρατεύουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία για την επίτευξη αυτού του μεγάλου σκοπού, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο «καθαρό» και πράσινο μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η, μια εταιρεία παγκόσμιας κλάσης με σχεδόν 200 έτη αδιάλειπτης δραστηριότητας και με δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Μάλιστα, η εταιρεία προηγήθηκε της βιομηχανικής επανάστασης και του εξηλεκτρισμού, και σήμερα είναι παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού.Βασικός στόχος της Schneider Electric είναι να συμβάλλει καθοριστικά στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας τους πελάτες της να πετυχαίνουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους φυσικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Schneider Electric σχεδίασε και εισήγαγε πρώτη στην αγορά μία πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και πλατφόρμα με το όνομα EcoStruxure που εξασφαλίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία, τα data centers, τα κτίρια και τις κατοικίες. Μιλώντας με αριθμούς, η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη σε πάνω από 500.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, και δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν μαζί συστήματα που πιο πριν ήταν απομονωμένα, ενισχύοντας έτσι την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.Στην Ελλάδα, οι εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωματώσει τις έξυπνες λύσεις που προσφέρει Schneider Electric ξεπερνούν τις 70, εξοπλίζοντας με ενεργειακές και καινοτόμες τεχνολογίες πάνω από 600 εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να φέρνουμε όλες τις καινοτομίες της παγκόσμιας εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσαρμοσμένες στην αγορά. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της βιωσιμότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και παρέχοντας τους υψηλή τεχνολογία στην επίτευξη των στόχων τους. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ιστορική μας δύναμη στην ποιότητα των προϊόντων μας. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Έχουμε πάθος να είμαστε πρωτοπόροι και υπέρμαχοι της βιώσιμης προόδου. Δεν μας αρέσει να ακολουθούμε. Χαράζουμε εμείς τι γίνεται στο μέλλον, γιατί θέλουμε το μέλλον να το κρατάμε στα χέρια μας. Η διορατικότητα μας είναι αυτή που κάνει τη διαφορά».Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing, δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικά και ασφαλή Data Centers. Σε αυτό το πλαίσιο, η Schneider Electric συνεργάζεται με την Digital Realty στην κατασκευή του υπερσύγχρονου modular data centre Ηράκλειο-1 (ΗΡΕ1) στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρώτο prefabricated datacenter της DLR στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο έργο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2025, και θα αποτελέσει την πρωτοποριακή είσοδο της Digital Realty στο νοτιοανατολικότερο σημείο της Ευρώπης, συνδέοντας την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Αφρική. Ως στρατηγικός συνεργάτης του έργου, η Schneider Electric παρέχει καινοτόμες λύσεις, έξυπνο εξοπλισμό και τεχνογνωσία στη διανομή ενέργειας, στον υψηλής ακρίβειας κλιματισμό, στη διαχείριση ενέργειας και στην απομακρυσμένη παρακολούθηση όλων των κύριων υποδομών, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα και συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου.Σύμφωνα πάντως με τον κ. Ράπτη, τα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα ενέργειας θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν για να μπορούν να υποστηρίξουν τα νέα Data Centers και άλλους πολύ ενεργοβόρους καταναλωτές, μέσω μιας συνδυασμένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης δικτύου. Οι ΑΠΕ εξασφαλίζουν μια βιώσιμη και χαμηλών εκπομπών πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα συστήματα αποθήκευσης, όπως οι μπαταρίες, βοηθούν στη διαχείριση των διακυμάνσεων της ζήτησης και προσφοράς ενέργειας. Τέλος, η χρήση έξυπνων τεχνολογιών διαχείρισης δικτύου επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση της ηλεκτρικής διανομής. Μέσω αυτών των λύσεων, τα ηλεκτρικά δίκτυα μπορούν να τροφοδοτήσουν με αξιοπιστία και ευελιξία τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της παραδοσιακής και ψηφιακής βιομηχανίας, συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη και ανθεκτική υποδομή ενέργειας.συμβάλλει επίσης σε πολύ μεγάλα κτιριακά έργα, που είτε είναι νέες επενδύσεις είτε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, όπως το νέο γήπεδο της AEK, ο Πύργος Πειραιά, το Ωνάσειο, τα καταστήματα Metro Cash & Carry κ.ά.«Στόχος μας είναι, μαζί να αυξήσουμε την απόδοση και την παραγωγικότητα των κτιρίων και παράλληλα να μειώσουμε το αποτύπωμα στο περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας state of the art τεχνολογίες στον κτιριακό αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας και μέσω συνεργασιών με έμπειρες και αξιόπιστες ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης σχετικών συστημάτων, θέτουμε ως βασική προτεραιότητα, τη βιωσιμότητα» αναφέρει σχετικά ο κ. Ράπτης.Παράλληλα, ισχυρή είναι και η παρουσία της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 περίπου το 70% της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πραγματοποιείται σε εμπορικά, βιομηχανικά κτίρια και πολυκατοικίες, τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, τα νέα κτίρια ή όσα βρίσκονται υπό ανακαίνιση, θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια. Η απάντηση σε αυτή τη μελλοντική πρόκληση, έρχεται από τη Schneider Electric και το EcoStruxure for eMobility, μια ολοκληρωμένη λύση για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης φορτίων κατανάλωσης ενέργειας και κόστους, όταν ενσωματώνονται συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κτίριο. Όπως σημειώνει ο κ. Ράπτης, η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει τον πιο ξεκάθαρο δρόμο στον βέλτιστο σχεδιασμό υποδομών, την παραγωγή ενέργειας, τη διαχείριση του κτιρίου και την έξυπνη φόρτιση, ώστε η ηλεκτροκίνηση να γίνει πραγματικότητα.Για τη Schneider Electric η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφία της, και γι’ αυτό εφαρμόζει προγράμματα όπως το Schneider Sustainability Impact (SSI) και το Schneider Sustainability Essentials (SSE) και δεσμεύεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας. Ενδεικτικά, μέχρι το 2025, η Schneider Electric στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 800 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με το 2018.Παράλληλα, σε κοινωνικό επίπεδο, το Schneider Foundation έχει υποστηρίξει περισσότερους από 500.000 ανθρώπους στην κατάρτιση για τη διαχείριση ενέργειας, ενώ έχει ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται με περισσότερες από 50.000 ημέρες εθελοντισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία αναγνωρίζεται συστηματικά από διεθνείς οργανισμούς για τις δράσεις της ως προς τη βιωσιμότητα, με πιο πρόσφατη τη διάκριση ως πιο βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως από το Time και την Statista.