Ολοκληρώνεται το τριήμερο φεστιβάλ του ΕΚΠΑ, «We are UoA»

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, το 1ο Φεστιβάλ “We Are UoA” του Πανεπιστημίου Αθηνών , του οποίου οι πύλες άνοιξαν στις 19/10 στο ιστορικό Κεντρικό Κτήριο στα Προπύλαια. «Το φεστιβάλ δεν είναι απλά μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά ένα δυναμικό βήμα που ενώνει την οικογένεια του Πανεπιστημίου μας. Ανοίγουμε τις πύλες μας στην κοινωνία», δήλωσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κατά την εναρκτήρια ομιλία του. Συμβολικά προηγήθηκε της έναρξης του φεστιβάλ η ανάκρουση του ύμνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει συνταχθεί από τον εθνικό μας ποιητή ―και για πολλά έτη γενικό γραμματέα του Πανεπιστημίου― Κωστή Παλαμά., καλωσορίζοντας όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δήλωσε:«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω σήμερα στην επίσημη έναρξη του 1ου Φεστιβάλ “We Are UoA”, μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά όλους όσοι απαρτίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μια γιορτή αφιερωμένη στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα, στη γνώση, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συλλογικότητα, μια γιορτή αφιερωμένη σε εσάς, την καρδιά του Πανεπιστημίου μας!Το φεστιβάλ αυτό δεν είναι απλά μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά ένα δυναμικό βήμα που ενώνει την οικογένεια του Πανεπιστημίου μας. Στο τριήμερο αυτό, ανοίγουμε τις πύλες μας στην κοινωνία. Φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, απόφοιτοι, υποψήφιοι φοιτητές και το ευρύτερο κοινό όλης της πόλης – θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και το όραμά μας, να συζητήσουν και να εμπνευστούν.Η διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ αποτελεί τη ζωντανή έκφραση της συνεργασίας αλλά και του κοινού μας οράματος για ένα Πανεπιστήμιο που προάγει τη γνώση, την έρευνα, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική προσφορά.Σας προσκαλώ λοιπόν, να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη γιορτή και εύχομαι το 1ο Φεστιβάλ “We Are UoA” να αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμού που θα ριζώσει στο Πανεπιστήμιό μας και θα γίνει σημείο αναφοράς για την κοινότητά μας αλλά και για όλη την πόλη παρέχοντας έναν δυναμικό χώρο συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας στις επόμενες γενιές».Ειδικά την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ “We Are UoA”, πραγματοποιήθκε ένα πάρτι-γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών όλων των Τμημάτων στην Πλατεία Προπυλαίων.Το τριήμερο των ανοικτών εκδηλώσεων