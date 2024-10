Η καριέρα στον συναρπαστικό κόσμο της φιλοξενίας ξεκινά εδώ

Sponsored Content Όμιλος Sani/Ikos , ο Νο1 ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα με διεθνή ανάπτυξη, και η ΑΚΜΗ, ο μεγαλύτερος Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Ελλάδα, ένωσαν από το 2023 τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν το καινοτόμο πρόγραμμα, με όραμα να προσελκύσουν νέους στη δυναμική τουριστική βιομηχανία, βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η κοινή πρωτοβουλία των δύο ηγέτιδων δυνάμεων για τη δημιουργία μίας «γέφυρας» ανάμεσα στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και την απασχόληση - για πρώτη φορά στην Ελλάδα - ήρθε ως άμεση και στοχευμένη απάντηση στην αυξημένη ζήτηση για άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού.Το πρόγραμμααφορά στις ειδικότητες τουκαι του, προσφέροντας 150 επιπλέον ώρες βιωματικής εκπαίδευσης ανά ειδικότητα που χρηματοδοτεί εξολοκλήρου ο Όμιλος Sani/Ikos . Τα μαθήματα επιμελούνται διακεκριμένοι καθηγητές της Σχολής Γαστρονομίας Τουρισμού της ΑΚΜΗΣ και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις της ΑΚΜΗΣ, με το βιωματικό σκέλος να υλοποιείται στο δίκτυο Sani Resort και Ikos Resorts στην Ελλάδα. Εστιάζει στις νέες τάσεις της γαστρονομίας και εξυπηρέτησης επισκεπτών, τα προηγμένα εργαλεία εξατομικευμένης φιλοξενίας, τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον οικοτουρισμό, αλλά και σε νέους τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και ο υπεύθυνος τουρισμός, στους οποίους ο Όμιλος Sani/Ikos έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια.Οι εκπαιδευόμενοι απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, όπως:της ΑΚΜΗΣ κατέχει επάξια τις τελευταίες δεκαετίες την κορυφαία θέση στις σπουδέςμε πρεσβευτές της τους χιλιάδες αποφοίτους που διαπρέπουν στις κουζίνες και ξενοδοχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προσφέρει το πληρέστερο πρόγραμμα εξειδίκευσης βασισμένο στα πρότυπα των μεγαλύτερων Chef & Ηοspitality Schools διεθνώς. Πρόκειται για σύγχρονα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται σε, με εξοπλισμό αιχμής, πολυδύναμαπου λειτουργούν εντός της σχολής στα πρότυπα του Ελβετικού συστήματος.Τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής γαστρονομίας διδάσκουν αποκλειστικά στην ΑΚΜΗ.και άλλοι 60 κορυφαίοι επαγγελματίες Chefs μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσα από εξειδικευμένα καινοτόμα masterclasses που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στις σπουδές επαγγελματικής εκπαίδευσης.Αυτές τις υψηλές προδιαγραφές εμπιστεύονται ηκαι η, προσφέροντας αποκλειστικά στους σπουδαστές Μαγειρικής της ΑΚΜΗΣ κορυφαία διεθνώς διπλώματα και πιστοποιήσεις στις σπουδές Ξενοδοχειακών και Γαστρονομίας. Όμιλος Sani/Ikos λειτουργεί σήμερασε μοναδικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ αναπτύσσει 2 ακόμη πολυτελή θέρετρα στην Κρήτη και την Πορτογαλία προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σήμερα απασχολείκαι μέσω της δυναμικής του ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσει 3.500 νέες θέσεις εργασίας έως το 2028. Στα θέρετρα του Ομίλου, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν έναΤο 2024 η ΑΚΜΗ απέσπασε Χρυσό Βραβείο στη Διασύνδεση με την Αγορά , με το εντυπωσιακό δίκτυο των 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεών της να αποτελεί εγγύηση σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους των 112 ειδικοτήτων της.Παράλληλα, ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Sani |Ikos διακρίθηκε για τις βέλτιστες πρακτικές του σε ζητήματα διοίκησης και ευκαιριών ανάπτυξης, επιβράβευσης, εκπαίδευσης και wellbeing του ανθρώπινου δυναμικού του (7.500 εργαζομένοι), κατακτώντας διπλό χρυσό βραβείο με το Sani Resort και τα Ikos Resorts στην κατηγορία “Best Hotel to Work in” του θεσμού Greek Hotel of the Year, που διοργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά η BOUSSIAS Communications υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ.Οι πρώτοι απόφοιτοι του προγράμματος (Class of 2023-24) ξεκίνησαν ήδη τη φετινή σεζόν το ταξίδι τους στον συναρπαστικό κλάδο της φιλοξενίας με μεγάλη επιτυχία.Οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25 ξεκίνησαν ήδη με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και ολοκληρώνονται στα τέλη Οκτωβρίου.