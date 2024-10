Κλείσιμο

Εκλεκτοί καλεσμένοι και πολλές δραστηριότητες υποδέχονται τους φίλους του αθλητισμού όλων των ηλικιών και υπόσχονται να χαρίσουν ένα διήμερο γεμάτο δράση, παιχνίδι και ψυχαγωγία!Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ σε συνεργασία με το Eurohoops συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν και θα επιστρέψει με μια εντυπωσιακή διήμερη εκδήλωση γεμάτη δράση, στην Αθήνα 12 με 13 Οκτωβρίου 2024, στην Πλατεία Μοναστηρακίου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τουρνουά 3×3 και πολλές παράλληλες δράσεις με δωρεάν συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους, καθώς και την παρουσία και συμμετοχή αγαπημένων αθλητών, καλλιτεχνών και influencers.Στην πρώτη φάση του θεσμού, η διοργάνωση ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, ταξίδεψε σε εννέα γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες και συνεισφέροντας περαιτέρω στη διάδοση του μπάσκετ 3x3.Η ΔΕΗ συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με το Eurohoops με στόχο να φέρουν το 3x3 πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου θα στηθεί ένα γήπεδο 3x3, ενώ οι παράλληλες ψυχαγωγικές και αθλητικές δράσεις, καθώς και οι εκπλήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ημερών υπόσχονται να ενθουσιάσουν το κοινό κάθε ηλικίας.Πυρήνας της εκδήλωσης είναι το τουρνουά 3×3 για 4 μικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34 και 35+ ετών) με δωρεάν συμμετοχή. Επιπλέον, θα υπάρχει φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Face Painting corner για μπασκετικά σχέδια και 360° Photobooth για να απαθανατιστούν οι μοναδικές αναμνήσεις. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πολλές ακόμα εκπλήξεις με δώρα. Τα highlights του διημέρου θα είναι τα παιχνίδια 3×3 με συμμετοχή διάσημων αθλητών, καλλιτεχνών, celebrities και influencers, καθώς και το μεγάλο DJ party το βράδυ του Σαββάτου.Το ΔΕΗ 3x3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσα από την άθληση, την ψυχαγωγία και τη διάδοση του μπάσκετ 3x3, ενός δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου και κατέληξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.Το ΔΕΗ 3x3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στο Μοναστηράκι πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.Τοποθεσία: Πλατεία Μοναστηρακίου, Αθήνα Ημερομηνία: Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024Ώρες: 10:00 - 14:00 & 17:00 - 21:30