Στη Γλυφάδα η 18η Ημέρα Υιοθεσίας των Pet City με την στήριξη του topetmou.gr

Η δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη

Μάρσα Δημοπουλου, Νομική Σύμβουλος του Υπ. Εσωτερικών

Σε μια μεγάλη γιορτή όπου όλοι μπορούσαν να συμμετέχουν μετατράπηκε σήμερα η 18η Ημέρα Υιοθεσίας στο κατάστημα του Pet City στη Γλυφάδα. Ήταν η πρώτη ημέρα υιοθεσίας, μετά και την καλοκαιρινή ανάπαυλα.Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τωνγια την υιοθεσία των χνουδωτών μουσούδων, δίνοντας απο το πρωί το «παρών» στην εκδήλωση.Με σύνθημα: «Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν τους αλλά μπορείς να ξαναγράψεις το μέλλον τους» και με φιλοσοφία το adopt, don’t shop και το we love pets, τα καταστήματα του Pet City σε συνεργασία με το Dogs’ Voice, από τον Σεπτέμβριο του 2022 διοργανώνουν τις Ημέρες Υιοθεσίας, οι οποίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ώστε να υιοθετούν υπεύθυνα, ζώα συντροφιάς.Στην 18η ημέρα υιοθεσίας συμμετείχαν με τα ζωάκια τους η Ζωοφιλική Παρέμβαση Πεντέλης, η Αλληλεγγύη για τα Αδέσποτα, Οι Άγγελοι των Δρόμων Αιγάλεω, η Ζωοφιλικό Ένωση Μαραθώνα η «Ελπίδα» και το Save the Strays of Samos. Οι εθελοντές τους φρόντιζαν τα σκυλάκια σε όλη τη διάρκεια του event.Σημαντικός αρωγός της προσπάθειας παραμένει η, που υποστηρίζει τη φροντίδα των νέων “pet parents” προσφέροντας τροφήκαι σνακ οδοντικής υγιεινήςγια τους πρώτους μήνες της υιοθεσίας.Για την σημερινή ημέρα υιοθεσίας μίλησε στο protothema.gr η Νομική Σύμβουλος του Υπ. Εσωτερικών, Μάρσα Δημοπουλου: «Όλες οι ημέρας υιοθεσίας είναι μέρες γιορτής. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχει πολύ κόσμο και θα χαρώ ακόμα περισσότερο μόλις φύγουμε από εδώ να μάθουμε ότι περισσότερα ζώα βρήκαν μια αγκαλιά, ένα σπίτι, ακόμα κι ένα σπίτι αναδοχής».

Βαρβάρα Σκούρτη, Head of Marketing του Pet City

Από την πλευρά της η Βαρβάρα Σκούρτη Head of Marketing του Pet City, ανέφερε «Είμαστε αισίως στην 18η ημέρα υιοθεσίας εδώ στο Pet City, έναν θεσμό πλέον, για να μπορέσουν τα αδέσποτα και να βρουν το δικό τους σπίτι. Δεν ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν τους, όμως σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον τους».Δίπλα στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός παντοτινού σπιτιού βρίσκεται κάθε φορά topetmou.gr