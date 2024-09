Η Nova Μεγάλος Χορηγός για μία ακόμη χρονιά στις Νύχτες Πρεμιέρας

Sponsored Content



Τριάντα χρόνια συμπληρώνει φέτος το μεγάλο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, που δίνει πάντοτε άλλο χρώμα στη ζωή της πόλης και αποτελεί μιας πρώτης τάξεως έξοδο στις σκοτεινές αίθουσες για το σινεφίλ κοινό. Ποιοτικές ταινίες που ανοίγουν ορίζοντες αισθητικής και σκέψης, ξεχωριστά φιλμ του ανεξάρτητου κινηματογράφου από όλα τα μέρη του κόσμου, προβάλλονται σε επιλεγμένους κινηματογράφους της πρωτεύουσας που σφύζουν από κόσμο. Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου με Μεγάλο Χορηγό τη Nova, που στηρίζει διαχρονικά τον Κινηματογράφο.

Anora

Ο διεθνής θεσμός θα πραγματοποιήσει λαμπερή έναρξη στις 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την ταινία «ANORA» του Σον Μπέικερ, που απέσπασε πριν λίγους μήνες τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, προκάλεσε αίσθηση και αναμένεται να συνεχίσει θριαμβευτικά μέχρι τα επόμενα Όσκαρ. Πρόκειται για μια συγκινητικά ταιριαστή έναρξη για την επετειακή έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, καθώς οι Νύχτες Πρεμιέρας αποτέλεσαν το πρώτο Φεστιβάλ παγκοσμίως που διοργάνωσε πλήρες αφιέρωμα στον χαρισματικό δημιουργό του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά, Σον Μπέικερ, το 2015 και φιλοξενώντας σε πανελλήνια πρεμιέρα όλες τις μετέπειτα δημιουργίες του.

Το ANORA είναι επίσης μια ταινία που συνοψίζει πλήρως και με τον πιο ιδανικό τρόπο το πνεύμα και τη φιλοσοφία των Νυχτών Πρεμιέρας, ενός φεστιβάλ το οποίο επί τριάντα συνεχή χρόνια δίνει φωνή σε μερικές από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, συστήνοντάς τες ενθουσιωδώς στο ελληνικό κοινό.

Όπως έγραφε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Λουκάς Κατσίκας, η ANORA είναι ένας αθυρόστομος συνδυασμός του παραμυθιού της «Σταχτοπούτας» και του «Pretty Woman», χωρίς τον εξιδανικευμένο ρομαντισμό της πρώτης και δίχως το χολιγουντιανό λούστρο της δεύτερης. Είναι μια ιστορία για μια σπιρτόζικη και μπριόζα σεξεργάτρια που καταλήγει πρωταγωνίστρια (και θύμα) στο δικό της παραμύθι όταν γνωρίζει τον πρίγκιπα των ονείρων της στο πρόσωπο ενός κακομαθημένου 20χρονου πλουσιόπαιδου. Η βραβευμένη ταινία έχει τον δικό της ατίθασο χαρακτήρα, συνεννοείται με τη λαϊκή γλώσσα του περιθωρίου, γίνεται μια ενήλικη κομεντί κοινωνικών ανισοτήτων και τσακισμένων ονείρων και ταυτόχρονα ένα love story της συμφοράς που σταδιακά μετατρέπεται σε εμπειρία αυτογνωσίας και μάθημα ζωής για μια γυναίκα που ήθελε τόσο πολύ να πιστέψει σε κάτι καλύτερο.

How to have sex



Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα και στο πλαίσιο στήριξης της Nova στις Νύχτες Πρεμιέρας, το Novacinema1 θα προβάλλει την Κυριακή 6/10 στις 22.00 την αριστουργηματική ταινία «How to Have Sex» της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, που απέσπασε στις περσινές Νύχτες Πρεμιέρας το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας, ενώ βραβεύτηκε και στις Κάννες. Σε αυτή μια παρέα νεαρών Αγγλίδων ταξιδεύει στα Μάλια για τις καλοκαιρινές διακοπές, κάνοντας ένα ταξίδι απότομης ενηλικίωσης, μέσα από τρελά μεθύσια, ατελείωτος χορό αλλά και σεξ, σε μια εκδοχή του «greek summer» που κοιτάζει με τόλμη την τοξική αρρενωπότητα και προβληματίζεται για τη γυναικεία απόλαυση. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη και στην ΕΟΝ On Demand για να την παρακολουθήσουν οι συνδρομητές όποτε και όπου θέλουν ακόμα και offline.

Σημειωτέον, οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι & ΙΙ., ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και ΠΑΛΛΑΣ.