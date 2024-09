Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Η κορυφαία επιλογή για σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα

Sponsored contentΣτη σύγχρονη εποχή, όπου οι κρίσεις τείνουν να μετατραπούν σε… κανονικότητα και οι προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, η ανάγκη για ψυχολογική φροντίδα έχει ενισχυθεί σημαντικά – κάτι που, μοιραία, έχει αυξήσει και τη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Το, «απαντά» σε αυτή την ανάγκη μέσα από ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στον κλάδο της Ψυχολογίας: τα προγράμματα σπουδών του, που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, εξασφαλίζουν πλήρη εξειδίκευση που ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει κορυφαίες σπουδές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων, καθώς τοΨυχολογίας του Μητροπολιτικού σε συνεργασία με το University of East London που φέρει τον τίτλο του accredited Undergraduate programme by the British Psychological Society (BPS), δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα εγγραφής στον Σύλλογο (BPS) μετά το πέρας των σπουδών τους, και, μαζί, το δικαίωμα απόκτησης του Graduate Basis for Chartered Membership of the Society.Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στην καταγραφή, την κατανόηση και την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της Σχολής Ψυχολογίας, αλλά είναι μόνο η αρχή.Σεμινάρια από καταξιωμένους επαγγελματίες, ημερίδες πάνω σε επίκαιρες θεματικές με τη συμμετοχή έγκριτων ομιλητών, εκδηλώσεις με στόχο τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας αποτελούν μερικές από τις πρωτοβουλίες που εμπλουτίζουν τη φοιτητική εμπειρία.Πέρα από το προπτυχιακό πρόγραμμα, η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διαθέτει πλήθος εξειδικεύσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ακολουθώντας τις τάσεις στην αγορά εργασίας και στοχεύοντας στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών, προσφέρει 8 masters σε σύγχρονες εξειδικεύσεις του κλάδου, σε συνεργασία με τα διακεκριμένα πανεπιστήμια University of East London και Oxford Brookes University:(διατίθεται και(διατίθεται και(online)Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και η ενίσχυση του ερευνητικού πνεύματος των φοιτητών μέσα από πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε συνέδρια και εξάσκηση σε σύγχρονες προσεγγίσεις. Απώτερος στόχος τους, η δημιουργία επαγγελματιών με πολυδιάστατες ικανότητες που, θα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και βελτίωση ατόμων, οργανισμών, και επιχειρήσεων.Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η σύγχρονη επαγγελματική πρακτική απαιτεί διαρκή εξέλιξη των δεξιοτήτων των ειδικών ψυχικής υγείας και συνεχή ενημέρωση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει σε αποφοίτους και επαγγελματίες την ευκαιρία να εξελιχθούν περισσότερο, μέσω του. Το τριετές αυτό επαγγελματικό διδακτορικό πρόγραμμα, με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, προσφέρεται σε συνεργασία με το University of East London, ενώ ακολουθεί τις προδιαγραφές του British Psychological Society και του HCPC σχετικά με την εκπαίδευση στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.Αρωγοί των φοιτητών στη διάρκεια της των σπουδών τους στη Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι οι καθηγητές που απαρτίζουν την ακαδημαϊκή ομάδα. Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο και δραστηριοποιούμενοι, κατά πλειοψηφία, σε επαγγελματικά περιβάλλοντα όπως δημόσιες και ιδιωτικές δομές, κλινικές, οιλειτουργούν ως μέντορες για τους φοιτητές.Μέσα από τη συνδυασμένη προσέγγιση της σύγχρονης ψυχολογίας και της πρακτικής εμπειρίας, η φοίτηση στη Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση βαθιάς θεωρητικής γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων και είναι η απάντηση για όσους νιώθουν έτοιμοι να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της ψυχικής υγείας.