Διεθνής επιτυχία Ελλήνων καθηγητών Φυσικών Επιστημών

Με δύο βραβεία, αρκετές διακρίσεις και επιλογή για παρουσίαση πρότζεκτ ως highlight του Φεστιβάλ , επέστρεψε η Ελληνική αποστολή εκπαιδευτικών από το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών (Science on Stage Europe) στο Τούρκου της Φινλανδίας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 500 εκπαιδευτικοί από 35 χώρες με πειράματα και κατασκευές. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του επιστημονικού αλφαβητισμού, η προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών στις Θετικές Επιστήμες, η βελτίωση της διδασκαλίας με τον εμπλουτισμό πρωτότυπων ιδεών και νέων μεθόδων διδασκαλίας.Το 13ο Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο» (Science on Stage), φιλοξενήθηκε στο Turku UAS’ Kupittaa Campus (EduCity και ICT City) της Φιλανδίας, μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2024. Στο Φεστιβάλ, που αποτελεί την μεγαλύτερη εκπαιδευτική έκθεση της Ευρώπης για καθηγητές Φυσικών Επιστημών και φέτος είχε θέμα: «Η βιωσιμότητα στην εκπαίδευση STEM» («Sustainability in STEM Education»), συμμετείχαν 500 εκπαιδευτικοί STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) από 35 χώρες ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια, workshops και επιδείξεις κατασκευών.Η ομάδα των Ελλήνων εκπαιδευτικών, η οποία συμμετείχε με επτά εργασίες, κέρδισε δύο βραβεία (European STEM Teacher Award) και πολλές διακρίσεις. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα βραβεία στις δέκα από τις δώδεκα διοργανώσεις, στις οποίες έχει συμμετάσχει.Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Science on Stage Finland με την κύρια υποστήριξη του Turku University σε συνεργασία με το Science on Stage Europe και ήταν υπό την αιγίδα της Iliana Ivanova, Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία (European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth).Μέλη της Ελληνικής αποστολής ήταν οι βραβευθέντες εκπαιδευτικοί των «12ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών»: Γιαννακουδάκη Καλλιόπη, φυσικός, 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, Χατζησάββας Γεώργιος, φυσικός, Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης, Λάζος Παναγιώτης, φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ηλιούπολης (ΔΔΕ Α΄ Αθήνας), Μιχαλόπουλος Βασίλης, Φυσικός των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, Καλαμάτα, Λεμπέση Ελένη, Χημικός, των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, Καλαμάτα, Δημητρίου Λουΐζα, Φυσικός, Συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, Πούτος Πέτρος, ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας - Ε.Κ. Σαλαμίνας, Χαλκιαδάκης Κωστής, Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ρεθύμνου, Κουράκης Νεκτάριος, φυσικός, Γενικό Λύκειο Βάμου, Χανιά, Κρήτης, Τσουτσουδάκης Αστρινός, φυσικός, Υπεύθυνος του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ηρακλείου, Κρήτης, Μέλος της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής και Science on Stage Ambassador και Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Ευγενία, φυσικός, Πρώην Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο» και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής.Επίσης, στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν με προγράμματα, που έγιναν σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών (Joint projects) και οι: Ηρώ Κολιάκου, Φυσικός του Anatolia American College, με joint project με Λετονή εκπαιδευτικό, Χριστιάνα Ματεντσίδου, μαθηματικός, με joint project με εκπαιδευτικό από την Κροατία και Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Βιολόγος του Γυμνασίου Γουβών, Ηρακλείου Κρήτης, με joint project με δασκάλα από την Τουρκία.Από τις 15 εργασίες, που διαγωνίστηκαν στην κατηγορία «Joint projects», κέρδισε το European STEM Teacher Awards η εργασία «Acid rain, is it pain?» (Joint project) των Αναστασία Παπακωνσταντίνου και Esra Aksoy.Μεταξύ των 46 συνολικά εργασιών, που διαγωνίστηκαν στην κατηγορία Προγράμματα STEM χαμηλού κόστους στην εκπαίδευση (Low-cost experiments in STEM Education), η εργασία «Σχετικά με την έγχρωμη όραση: Εκεί που συναντώνται η φυσική, η φυσιολογία και η τεχνολογία» του Παναγιώτη Λάζου προτάθηκε ως Highly Recommended Programme.Επίσης, επελέγη από την Διεθνή Επιτροπή του προγράμματος και παρουσιάσθηκε στα Highlights (σε ολομέλεια) η εργασία: «Παράξενοι τροχοί, Απίστευτες κινήσεις, από έξυπνα πανκαντευθυντικά κινούμενα ρομπότ» του Πέτρου Πούτου.