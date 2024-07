COSMOTE 5G: Στο 99% η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του μεγαλύτερου 5G δικτύου της χώρας

Η εταιρεία ήταν, μάλιστα, η πρώτη στην Ελλάδα που λάνσαρε εμπορικά, δίκτυο 5G. Σήμερα, το δίκτυο

COSMOTE 5G

αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 5

ης

γενιάς στη χώρα, με την πανελλαδική πληθυσμιακή του κάλυψη να ξεπερνά το 99%, και την COSMOTE να πετυχαίνει νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τον στόχο της.





Πρόσφατα η COSMOTE σημείωσε ακόμα μία πρωτιά, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίκτυο της τεχνολογίας 5G Stand-Alone. Το

COSMOTE 5G+

αποτελεί εξέλιξη του δικτύου κινητής COSMOTE που αναμένεται να προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, φέρνοντας τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις, πιο κοντά στην Κοινωνία των Gigabit.





Την ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου κινητής COSMOTE, ήρθαν να επιβεβαιώσουν 2 μεγάλες διακρίσεις μέσα στο 2024. Σύμφωνα με το Speedtest® της Ookla®, η COSMOTE διακρίθηκε ως «το

πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 8

η

συνεχόμενη χρονιά.





Sponsored ContentΤα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η βάση για την ψηφιακή μετάβαση είναι οι σύγχρονες υποδομές δικτύων, πάνω στις οποίες θα «τρέξουν» καινοτόμες εφαρμογές και νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των υποδομών αυτών είναι η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, η οποία επενδύει εντατικά σε δίκτυα Νέας Γενιάς, όπως το 5G, χτίζοντας σταθερά το μέλλον μιας συνδεδεμένης Ελλάδας.Η COSMOTE συνεχίζει εντατικά την εξέλιξη του COSMOTE 5G, στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου άνω των 3 δισ. ευρώ έως το 2027, για την ανάπτυξη δικτύου 5G και Fiber To The Home (FTTH).Το COSMOTE 5G+ θα προσφέρει συνολικά καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας, με σταδιακά ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, ταχύτερη απόκριση (latency) και καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας στις κινητές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Επιπλέον, θα δώσει σημαντική ώθηση στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, και θα προσφέρει νέες δυνατότητες στα νοικοκυριά μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, όπως το dynamic network slicing . Παράλληλα, χάρη στο χαμηλό latency ανοίγει το δρόμο για επαναστατικές εφαρμογές στην ιατρική, τα logistics, τις μεταφορές, καλύτερη εμπειρία mobile gaming, καλύτερη υποστήριξη εφαρμογών Internet of Things κ.ά.



Παράλληλα, έλαβε για 10η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test», από τον ανεξάρτητο οργανισμό μετρήσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων umlaut. Πρόκειται για μια επίδοση που μόλις τρία δίκτυα παγκοσμίως έχουν καταφέρει για δέκα συναπτά έτη. Σημειώνεται ότι το δίκτυο COSMOTE πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών mobile data και φωνής.



Η ταχεία ανάπτυξη του δικτύου 5G, καθώς και η εμπορική διάθεση για πρώτη φορά του δικτύου 5G+, αποτελούν απόδειξη ότι προτεραιότητα της COSMOTE είναι η εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες από τα δίκτυά της, χτίζοντας σταθερά το μέλλον μιας συνδεδεμένης Ελλάδας.