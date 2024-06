Τα ανδρικά sneakers που κλέβουν την παράσταση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maraveyas (@maraveyas)

Sponsored ContentΌταν η Converse το 1974 λανσάρισε την σουέτ έκδοση του θρυλικού Chuck Taylor All Star με χαμηλό κόψιμο και ένα αστέρι στη μία πλευρά, το One Star, δημιούργησε μόδα. Τη δεκαετία του '90, το σχέδιο κυκλοφόρησε με εξελιγμένη μορφή και αγαπήθηκε αμέσως από τους απανταχού skateboarders xάρη στις βελτιωμένες επιδόσεις του. Τώρα, η Converse εμπνέεται από τα original skate shoes, και κάνοντας μια βαθιά βουτιά στην κουλτούρα και την κληρονομιά του street style heritage, στα ιστορικά μοντέλα του brand και τα Converse Archives, δημιουργεί το One Star Pro Suede. Ένας συνδυασμός του all time classic στυλ με την άνεση που μας ωθεί στη δημιουργία.Καθόλου τυχαίο ότι πολλοί Έλληνες celebrities, από τον Κωστή Μαραβέγια, τον Αγγαίο Ποθητό, τον Emmanuel Elozieuwa και τον Μιχαήλ Ταμπακάκη μέχρι τον Γιώργο Καράβα, τα επέλεξαν για τις καθημερινές τους εμφανίσεις.Το One Star Academy Pro συνδυάζει τον CX πάτο με την '90s inspired skate σιλουέτα. Ένα παπούτσι που χάρη στην vintage suede υφή, την διπλή ρίγα και το θρυλικό chevron star, αποτελεί άμεση αναφορά στο heritage μοντέλο "the Academy".Το CTAS Construct OX αποτελεί μια πιο fashionable εκδοχή του classic Chuck Taylor All Star. Με έξτρα grip για μεγαλύτερη σταθερότητα, '80s athletic fit και minimal δίπατη σόλα το Converse Construct OX είναι το παπούτσι που θα σε συνοδεύσει από το γήπεδο μέχρι τις συναυλίες.Τα κλασικά Converse αποτελούν πάντα τη βάση της ανδρικής και unisex γκαρνταρόμπας. Ένα εμβληματικό παπούτσι που έχει γίνει θρύλος.Η αθλητική κληρονομιά και τα θρυλικά μοντέλα του brand αποτελούν έμπνευση για το νέο Converse Fastbreak Pro Leather, που έρχεται να προστεθεί σήμερα στην skate οικογένεια των Converse.Η συνεργασία της Converse με την πρωτοπόρο σχεδιάστρια Feng Chen Wang που διευρύνει τα εικαστικά όρια του fashion design επιστρέφει. Το βασικό σχεδιαστικό στοιχείο πίσω από το Chuck 70 2-in-1 είναι η δυαδικότητα, ενώ παραμένει η άνεση που επιτυγχάνεται με τον έξυπνο σχεδιασμό και την εξαιρετικά δομημένη κατασκευή του μοντέλου.Κεντρική διάθεση: Sport and Fashion Freedom, 212 000 3700