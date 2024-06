Riviera Shopping for a good cause για τα παιδιά της «Ελπίδας»

Ειρήνη Σαμιώτη, Φαίη Μπαρμπαλιά, Έλενα Μπαρμπαλιά, Μαρία Καλκάκου, Λάουρα Λαλαούνη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού, Νάσια Θανοπούλου, Μαριλού Δασκαλάκη, Αλίνα Μινέττα Αναστασία Πλέσσα, Τζωρτζίνα Έλληνα, Ελένη Σαμαρά, Αλίνα Μινέττα, Νάσια Θανοπούλου

Κλείσιμο

Άποψη του χώρου

Άποψη του χώρου παιδικής απασχόλησης

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που για ακόμα μια φορά άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ , πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace Hotel στη Βουλιαγμένη.Από τις 12 το μεσημέρι που άνοιξαν οι πόρτες του Riviera Shopping και μέχρι αργά το βράδυ μικροί και μεγάλοι κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του Four Seasons Astir Palace Hotel προκειμένου να στηρίξουν την ΕΛΠΙΔΑ και να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία, και η κυρίαεκπροσωπώντας το ELPIDA Youth, καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ».«Η συγκινητική στήριξη του κόσμου στην ΕΛΠΙΔΑ, και η μεγάλη αγάπη για τα παιδιά μας, αποτελούν την πιο σπουδαία απόδειξη πως το όραμα της αείμνηστης Ιδρύτριας μας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη , για ένα καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά με καρκίνο, είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Θα ήθελα ολόθερμα να ευχαριστήσω τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες που ήταν στο πλευρό μας!», δήλωσε η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.Οι επισκέπτες του Bazaar στήριξαν με τις αγορές τους το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» επιλέγοντας τα μοναδικά custom made καλοκαιρινά προϊόντα του eshop του Σωματείου, ανάμεσα στα οποία ήταν και το συλλεκτικό μπλουζάκι που δημιούργησε η σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη, ειδικά για το Riviera Shopping, καθώς και μοναδικές δημιουργίες των εταιρειών Havaianas και MCM που για πρώτη φορά συνεργάστηκαν με το Σωματείο μας.Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές επιλέγοντας ανάμεσα σε μοναδικά προϊόντα 55 αγαπημένων brands, και συγκεκριμένα: ΑLL ABOUT EVE, ALOS EYEWEAR CABINET, ANGELINA, ANTONIA KARRA, AtoJ, BIG LITTLE ONES, BLEECKER & LOVE, DR VILLY SKINCARE, EYE-Q OPTICAL STORES, ELEGANCE, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, FRESH LINE, GIORGIA P, HAPPY-NES GR, HEALTHION, IBO MARACA, ÎLE DES RÊVES, KAFTANI CLOTHES, KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LOVE FOR WAVES, LOVE IT, MARCH THE BRAND, MARIANNA LEMOS, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NAKAS CONCEPT, OCEAN HERO, PAJA TOQUILLA, PHIL’S GRANOLA PARK HOUSE, REMEDI, REVE DE LA MAISON, ROSINA PERFUMERY, SECRET GARDEN, SERKOS, SISSY FEIDA INTERIORS, STORYBOOK, SUPERB SUBURB, THE MAMACITA STORE, THE MOJO WORLD, THERINOS, TIKI TIKI, TINY, TWO MONKEYS, VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZINA G, MARIA ZOUPOU. Και οι 55 εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».