Καιρός: Διήμερο καύσωνα προ των πυλών με τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς - Προειδοποίηση για ακραία ζέστη και στην Αττική

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1w2kyd4td1t)

Κλείσιμο

στη χώρα όπου θα συναντήσουμε μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 40° με 43° βαθμούς κελσίου σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα.Οι πιο θερμές ημέρες προβλέπεται να είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 43 βαθμούς στη, ενώ και στην υπόλοιπη κυρίως ανατολική και νότια χώρα θα φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς. Παράλληλα οι συγκεντρώσειςστην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.Μέγιστες θερμοκρασίες Τετάρτης και Πέμπτης (12-13/6) στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης που δεν φθάνουν οι θαλάσσιες αύρες:Β. Ελλάδα: 39-40ο C (πόλη Θεσσαλονίκης 38-39ο C).Δ. Στερεά Ελλάδα και Δ. Πελοπόννησος: 40-41ο CΘεσσαλία: 41- 42ο CΑ. Στερεά Ελλάδα: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C (πόλη Αθήνας 40 - 41 και πιθανώς την Πέμπτη 42 ο C).Α. Πελοπόννησος: 41- 42 και πιθανώς κατά τόπους 43ο C.