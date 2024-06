Ο John Stamos στο νέο επεισόδιο του Argo Talks!

Σε συνέχεια των εννέα πρώτων επεισοδίων της νέας δωρεάν πλατφόρμας 'Argo Talks' που φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, όπως οι Matthew McConaughey, Joe Russo, Nia Vardalos, Phedon Papamichael, Fisher Stevens, Barbara Broccoli, Tye Sheridan, Barbara De Fina και Halle Berry, την σκυτάλη παίρνει ο διάσημος Ελληνοαμερικάνος ηθοποιός John Stamos που μας εξιστορεί τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, καθώς και συμβουλές προς τους νέους καλλιτέχνες οι οποίοι φιλοδοξούν να ακολουθήσουν την πορεία του.



Το κλειδί για έναν ηθοποιό είναι ότι πρέπει να μάθει να ακούει... Ακόμη μαθαίνω. Παρατηρώ. Δεν μπορείς να παίξεις σωστά αν δεν ακούς προσεκτικά τον άλλον ηθοποιό. Το ίδιο ισχύει και στη μουσική.

- John Stamos









Λίγα λόγια για τον John Stamos



Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός και παραγωγός John Stamos συνεχίζει να γοητεύει το κοινό με μια σειρά από ποικίλες ερμηνείες στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο.



Το 1987 ξεκίνησε το ρόλο του Jesse στο Full House (1987), ο οποίος είναι ο πιο γνωστός του ρόλος μέχρι σήμερα, με διάρκεια οκτώ ετών. Κατόπιν αιτήματός του, οι σεναριογράφοι του Full House (1987) έδωσαν στον χαρακτήρα του το επώνυμο Κατσόπολις, αντί για το αρχικό όνομα του χαρακτήρα, Cochran, προκειμένου να τονίσουν την ελληνική καταγωγή του Τζον.



Με μια καριέρα που καλύπτει περισσότερα από 30 χρόνια, ο Stamos έχει γίνει ένας από τους πιο αξιοσέβαστους τηλεοπτικούς αστέρες της γενιάς του.



Ο Stamos κέρδισε το 2016 το βραβείο People's Choice Award για τον «Αγαπημένο Ηθοποιό σε νέα τηλεοπτική σειρά» για τον ρόλο του στο Grandfathered του FOX και τιμήθηκε με το βραβείο «Timeless Icon» του TV Land, το οποίο του απένειμε ο μακροχρόνιος φίλος και μέντορας του, Garry Marshall.



Επίσης, το 2016 έκανε πρεμιέρα το «Fuller House», ένα κωμικό spin-off πολλών καμερών της εμβληματικής κωμωδίας «Full House», με τον Stamos να είναι παραγωγός και guest star. Η σειρά, η οποία σύμφωνα με την Symphony Advanced Media είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε οποιοδήποτε σημείο της τηλεόρασης σε streaming ή παραδοσιακή τηλεόραση.



Οι πρόσθετες τηλεοπτικές συμμετοχές του Stamos περιλαμβάνουν τα «General Hospital», «Necessary Roughness», «Galavant», «Entourage», «Two and a Half Men» και «Law & Order»: Το 2016, ο Stamos εντάχθηκε στο καστ της επιτυχημένης σειράς «Scream Queens», στο FOX, ως τακτικό μέλος της σειράς.



Ο Stamos έχει επίσης καθιερώσει μια ισχυρή σκηνική παρουσία, ξεκινώντας με το ντεμπούτο του στο Broadway στο How To Succeed In Business Without Really Trying ως «J. Pierrepont Finch». Άλλες συμμετοχές του στο Broadway περιλαμβάνουν: The Best Man (με τον James Earl Jones), το Bye Bye Birdie της Roundabout Theatre Company και τα βραβευμένα με Tony® μιούζικαλ Nine και Cabaret. Πρόσθετες θεατρικές συμμετοχές του περιλαμβάνουν: Hairspray και Η Μικρή Γοργόνα στο Hollywood Bowl.



Έχοντας ταλέντο ως ντράμερ, τραγουδιστής και μουσικός, ο Stamos περιοδεύει περιστασιακά με το θρυλικό συγκρότημα The Beach Boys, στο οποίο συμμετέχει για πάνω από 30 χρόνια.



Ως υπέρμαχος της υποστήριξης και της ενίσχυσης των παιδιών, ο Stamos είναι επίσης Πρεσβευτής Διασημοτήτων για το ChildHelp, έναν οργανισμό που βοηθά τα θύματα παιδικής κακοποίησης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, θεραπείας και πρόληψης.



Περισσότερες πληροφορίες για το Argo Talks και τα όλα τα διαθέσιμα επεισόδια μπορείτε να βρείτε στα links:



Official Website: https://www.argotalks.com/

FilmFreeway Page: https://filmfreeway.com/ArgoFilmFest

Κλείσιμο





Social media:

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556233737431

IG: www.instagram.com/argotalks

TW: https://twitter.com/ArgoTalks88033

TikTok: www.tiktok.com/@argotalks