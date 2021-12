InYourCity – Δείτε το Digital Agency με το «διαστημικό» design στη Βουκουρεστίου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, η InYourCity πρωτοπορεί και πάλι, με τα νέα της γραφεία, στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Σόλωνος στο Κολωνάκι, δημιουργώντας έναν χώρο μοντέρνας αισθητικής που μας “στέλνει στο διάστημα”.Σε τόνους λευκού και γκρι και με open space φιλοσοφία, τα νέα γραφεία της εταιρείας ευνοούν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων, την ομαδική εργασία και την εύκολη ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το «διαστημικό» γραφείο της InYourCity, μας μεταφέρει αστραπιαία σε μια “’άλλη διάσταση”.Με την είσοδό στον χώρο νιώθεις να περνάς αυτόματα σε ένα “άλλο universe”. Ένα universe στο οποίο κυριαρχούν ο μοντέρνος λευκός φωτισμός και το white space design που δένουν αρμονικά μεταξύ τους.Σήμα κατατεθέν, οι χαρακτηριστικές διαστημικές καμάρες με τον περίτεχνο φωτισμό και τις γυάλινες λεπτομέρειες, που επικοινωνούν την high tech φιλοσοφία του agency αποπνέοντας την αίσθηση πως κάθε νέα ιδέα που ξεκινά από εδώ, είναι μοναδική.Η απλή αλλά συνάμα λειτουργική δομή του, επιτρέπει στα άτομα της ομάδας να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, ενώ το conference booth με την “jungle” διάθεση μετατρέπει ακόμα και τα πιο βαρετά meetings σε μια συναρπαστική εμπειρία.Εάν έχετε ήδη παρουσία online ή ακόμα και αν ξεκινάτε από την αρχή, η InYourCity είναι έτοιμη να δημιουργήσει μαζί σας το επόμενο πετυχημένο project.Με 10 και πλέον χρόνια εμπειρίας στη διαφήμιση, το μοντέρνο αυτόείναι έτοιμο να απογειώσει την επιχείρησή σας., Managing Director της εταιρείας, δηλώνει:«Ανέκαθεν η Αθήνα, για εμάς στην InYourCity, αποτελούσε πρώτη μας προτεραιότητα.Μέσα από την επένδυση στα καινούρια μας γραφεία, δείχνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας να αφουγκραζόμαστε τις φιλοδοξίες και τους στόχους των συνεργατών μας, όπως εξάλλου υποδηλώνει και η ταυτότητά μας.InYourCity σημαίνει ακριβώς η επιλογή μας να ερχόμαστε κάθε φορά «μέσα στην πόλη σου», μέσα δηλαδή στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις, ώστε να αντιληφθούμε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σου επιχείρησης.Τα νέα μας γραφεία στην Αθήνα έρχονται να εξελίξουν την παρουσία μας εδώ και να δώσουν πνοή στη φιλοσοφία μας για μετάβαση σε ένα μέλλον πέρα από τα καθιερωμένα επιχειρηματικά πρότυπα.Γιατί στην InYourCity, ξεπερνάμε μαζί τα όρια που θέτει ο ανταγωνισμός».Μέσα από την επιτυχημένη πορεία της, η InYourCity, έχει καταφέρει να αναδείξει ψηφιακά, μερικά από τα μεγαλύτερα brands σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - μεταξύ άλλων των Coffee Lab και του Τερκενλή.Είτε πρόκειται γιαείτε για διαφήμιση στο Facebook είτε για διαφήμιση στην Google, η InYourCity είναι εκεί για να υλοποιήσει τις κατάλληλες δράσεις, φέρνοντας σας ένα βήμα πιο κοντά με τους πελάτες σας.Η ψηφιακή προβολή αποτελεί πλέον μονόδρομο για κάθε επιχείρηση που δεν θέλει να μείνει πίσω στο σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.Το 89% των επιχειρηματιών σήμερα αναγνωρίζει πως τεχνικές όπως το Social Media Marketing, τα Google Ads, η, μπορούν να τους βοηθήσουν σημαντικά να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους.Αυτό ίσως φαντάζει βουνό στους περισσότερους, μιας και απαιτεί εμπειρία αλλά και τεχνικές γνώσεις.Κάτι τέτοιο, όμως, δεν θα έπρεπε να σας απασχολεί, μιας και η εξειδικευμένη ομάδα της InYourCity, σας βοηθά να αναγνωρίσετε και να αναδείξετε ψηφιακά το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.Σχεδιάζοντας για εσάς και την επιχείρησή σας ένα ολοκληρωμένο πλάνο Digital Marketing σε 6 απλά βήματα:Το πρώτο βήμα ενός επιτυχημένου digital marketing plan αποτελεί ο λεπτομερής προσδιορισμός της μοναδικής πρότασης αξίας που προσφέρετε (USP - Unique Selling Proposition).Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα στοιχεία που καθιστούν το brand σας μοναδικό, αλλά και τους λόγους που σας επιλέγουν οι πελάτες σας.• Πουλάτε εξειδικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν μπορούν να βρουν αλλού;• Διαθέτετε μεγάλη ποικιλία προϊόντων ή εξειδικευμένες επιλογές;• Είστε ποιοτικότεροι από τους ανταγωνιστές σας;• Προσφέρετε την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής (value for money);• Είστε οι πιο οικονομικοί;Επικοινωνώντας αποτελεσματικά όλους αυτούς του λόγους που σας ξεχωρίζουν βοηθάτε τους πελάτες σας να σας εμπιστευτούν, αλλά και τους κάνετε να νιώθουν σιγουριά για την επιλογή τους.Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πλάνο ψηφιακού μάρκετινγκ χωρίς να γνωρίζετε ποιον προσπαθείτε να προσεγγίσετε.Το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής είναι ο ορισμός της κατάλληλης Buyer Persona.Οι περσόνες αυτές είναι φανταστικά άτομα που αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσπαθείτε να στοχεύσετε ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.Ενσαρκώνουν τον ιδανικό πελάτη σας. Το άτομο που είναι πιθανότερο να αγοράσει από εσάς.Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το online customer journey του δικού σας κοινού/στόχου.H InYourCity εντοπίζει για εσάς την ιδανική persona συνδυάζοντας πληροφορίες όπως:• Τοποθεσία• Ηλικία• Εισόδημα• Τίτλος εργασίας• Χόμπι και ενδιαφέροντα• ΣτόχοιΘέτοντας στόχους προτού ξεκινήσετε, θα μπορέσετε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού θέλετε να φτάσετε.Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση σας στην αγορά, το μεγέθους της επιχείρησής σας και το διαθέσιμο budget σας, θέστε ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους για το πού θέλετε να φτάσετε.Π.χ. αύξηση 20% των πωλήσεων του eshop μέσα στο επόμενο εξάμηνο.Τα διαθέσιμα online εργαλεία μάρκετινγκ είναι τόσα πολλά που πιθανώς να έχετε μπερδευτεί.• Ποια από αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσω και γιατί;• Ποια είναι τα καταλληλότερα με βάση το budget μου;• Θα πρέπει να τα αναλάβω εγώ ή μπορεί να τα αναθέσω εξολοκλήρου σε κάποιαΗ InYourCity θα μπορέσει να σας καθοδηγήσει κατάλληλα στην επιλογή των σωστών εργαλείων, ώστε να μπορέσετε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.Ο καθορισμός του budget σας αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος της στρατηγικής σας.Θα πρέπει να γνωρίζετε πόσα μπορείτε να επενδύσετε σε μηναία βάση προτού ξεκινήσετε την online προώθησή σας.Ορίστε ένα ενδεικτικό budget για κάθε κανάλι επικοινωνίας, κρατώντας μια ισορροπία μεταξύ Awareness και Performance.Κάποια κανάλια είναι καταλληλότερα από άλλα για την επίτευξη των δύο παραπάνω και, συνήθως, απαιτούν διαφορετικά budget για να έχουν αποτέλεσμα.Εξ ορισμού τα social media, το Display και το YouTube ενδείκνυνται για τη δημιουργία Awareness γύρω από το brand σας, ενώ τα υπόλοιπα κανάλια της Google (Search, Shopping κ.α.) και συγκεκριμένα Facebook Objectives (remarketing) συνίστανται για Performance και πωλήσεις.Ο διαχωρισμός του budget σας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ένας έμπειρος συνεργάτης όπως η InYourCity θα σας βοηθήσει να κάνετε τον καλύτερο δυνατό επιμερισμό των χρημάτων σας, πετυχαίνοντας θετικό ROI (Return on Investment).Case Study: Η InYourCity κατάφερε να αυξήσει το ROI 400% για το, το μεγαλύτερο e-shop στην Ελλάδα με είδη κομμωτηρίου κατα την περίοδο του covid με omnichannel υπηρεσίες τόσο με διαφήμιση μέσω Google όσο και στα Social MediaΈνα digital marketing plan πρέπει πάντα να έχει μια στρατηγική για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.Η μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της επιτυχίας των προσπαθειών σας.Καθορίζοντας κάποιους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), θα είστε εξαρχής σε θέση να παρακολουθείτε καλύτερα την πορεία των ενεργειών σας, και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις νωρίς, εφόσον χρειαστεί.Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του digital marketing αποτελεί η αμεσότητα που δίνουν οι περισσότερες πλατφόρμες (Google & Facebook) σε real time μετρήσιμα δεδομένα, κάνοντας έτσι τη διαχείριση των καμπανιών σας ακόμα πιο εύκολη και αποτελεσματική.Η έμπειρη ομάδα της InYourCity, έχοντας δημιουργεί δεκάδες πετυχημένα πλάνα μάρκετινγκ, είναι εδώ για να σας βοηθήσει να εξελίξετε την επιχείρησή σας.Μην αφήνετε στην τύχη την online παρουσία σας.Κλείστε ένα ραντεβού στα νέα γραφεία της εταιρείας στο Κολωνάκι και είναι βέβαιο πως η έμπειρη ομάδα θα σας δείξει το δρόμο.Μέσα από την 10ετη εμπειρία της, η InYourCity έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να επανασχεδιάσει αποτελεσματικά την εταιρική ταυτότητα δεκάδων επιχειρήσεων έως τώρα.Στο κομμάτι του design, η εταιρεία πρωτοπορεί σε κάθε ευκαιρία, προσφέροντας στους πελάτες φρέσκες και μοντέρνες ιδέες που ξεχωρίζουν.Το αποτελεσματικό branding, όμως, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Όταν μιλάμε για εταιρική ταυτότητα, η έρευνα είναι το παν.Η έρευνα αποτελεί βασική συνιστώσα στον σχεδιασμό ενός λογότυπου, την επιλογή της χρωματικής παλέτας, των γραμματοσειρών και όλων των υπόλοιπων στοιχείων που συνθέτουν την εταιρική ταυτότητα.Μερικές από τις ερωτήσεις που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα είναι:• Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε;• Ποιο είναι το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και είναι αυτό εφικτό να αποτυπωθεί απλά και κατανοητά μέσα από το λογότυπο;• Τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας;• Θα κάνουμε χρήση ενός letter based ή ενός icon based logo;Το μόνο σίγουρο είναι πως η InYourCity με την εμπειρία της και τα νέα γραφεία της ωςθα σας καθοδηγήσει κατάλληλα ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Διαβάστε περισσότερα στον αναλυτικό οδηγό για το Branding:Το eshop σας αποτελεί την ψηφιακή βιτρίνα της επιχείρησή σας.Επικοινωνεί το brand και τα προϊόντα σας, σας φέρνει σε επαφή με τους πελάτες σας και σας εκσυγχρονίζει.Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του, όμως, είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε τις πωλήσεις και τα έσοδά σας μέσω ενός καταστήματος που λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο, δίχως να γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς.Χρησιμοποιώντας τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες για κατασκευή(WooCommerce, Magento, Shopify κ.α.) η έμπειρη ομάδα developers της InYourCity θα κατασκευάσει για εσάς το eshop των ονείρων σας.Δεν μένουν όμως μόνο εκεί.Μέσω της συστηματικής προώθησης ιστοσελίδων SEO,αλλά και μέσω χορηγούμενων καμπανιών σε Facebook, Instagram & Google, προωθούν το eshop σας σε στοχευμένα κοινά μέσω performance τεχνικών (RLSA, Remarketing).Έτσι, στο τέλος, έχετε συνδυάσει ένα άρτια λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα που μεγιστοποιεί τα κέρδη σας.Εάν είστε έτοιμοι να “απογειώσετε” την online παρουσία σας, τότε δεν έχετε παρά να κλείσετε ραντεβού με την έμπειρη ομάδα της InYourCity ώστε να σας καθοδηγήσουν σωστά και αποτελεσματικά στο ψηφιακό σας ταξίδι.Καλέστε στο 2102203215 ή συμπληρώστε τη φόρμα στην ιστοσελίδακαι κλείστε το ραντεβού σας.