Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα εύχονται «χρόνια πολλά» στην κόρη τους Δάφνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα 18α της γενέθλια γιορτάζει σήμερα η μικρή κόρη τουΗ ημέρα συνοδεύτηκε με τρυφερά μηνύματα, τόσο από τονόσο και από τη σύζυγό του«Και από σήμερα όλα μας τα παιδιά είναι ενήλικα! Happy 18th birthday Δαφνούλι μου!» έγραψε οδημοσιεύοντας και μια κοινή τους φωτογραφία.«Χρόνια πολλά Φνουλακι μου! Σ’αγαπώ πολύ! Happy birthday from your number 1 admirer love you to moon and back», ήταν το μήνυμα της μητέρας της, που δήλωσε υπ'αριθμόν 1 θαυμάστριά της.