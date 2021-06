Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Η Εμμονή» του Jonathan Kellerman

Ένα ψυχολογικό θρίλερ με πλοκή γεμάτη από αγωνία και διαρκείς ανατροπές, στο οποίο οι πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα που ωθούνται σε αλλόκοτες πράξεις από τα πάθη τους. Ένα βιβλίο συγκλονιστικό -όσο και τα ανεξερεύνητα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.Ο Jonathan Kellerman είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δημοφιλείς σύγχρονους Αμερικανούς συγγραφείς. Πολυγραφότατος και με αστείρευτη έμπνευση, ο Kellerman έχει κατακτήσει επανειλημμένως την επίζηλη κορυφή στον κατάλογο Μπεστ Σέλερ των New York Times. Με την «Εμμονή», ο Jonathan Kellerman επιδεικνύει τον πλούτο των συγγραφικών του χαρισμάτων, προσφέροντας ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, ένα σύγχρονο κλασικό έργο στην κατηγορία του ψυχολογικού θρίλερ.Η κεντρική ηρωίδα είναι η Τάνια Μπίγκελοου, μια νεαρή γυναίκα με ιστορικό παθολογικών ψυχαναγκασμών, δηλαδή με ένα πλέγμα εμμονών, οι οποίες δυσκόλεψαν αλλά και καθόρισαν τη ζωή της. Στα 19 της χρόνια η Τάνια έχει απαλλαγεί πλέον από τους ψυχαναγκασμούς της, κυρίως χάρη στην ψυχοθεραπεία με τον Δρ. Άλεξ Ντέλαγουερ. Τη βοήθεια του οποίου αναζητά και πάλι, όταν η θεία και θετή της μητέρα, λίγο πριν πεθάνει, εξομολογείται ένα έγκλημα. Η Τάνια συνταράσσεται και ο Δρ. Ντέλαγουερ αναγκάζεται να εμπλακεί στη διαλεύκανση του μυστηρίου, ωθούμενος από το καθήκον του να φροντίσει μια πρώην ασθενή του. Ο γιατρός θα συνεργαστεί με έναν αστυνομικό, τον Μάιλο Στέρτζις και όλοι μαζί θα αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας σκοτεινής, επικίνδυνης, ενίοτε τρομακτικής, αλλά ακαταμάχητα συναρπαστικής ιστορίας.O Jonathan kellerman, ο διακεκριμένος Αμερικανός συγγραφέας ψυχολογικών θρίλερ του οποίου τα έργα γίνονται, σταθερά, μπεστ σέλερ σε όλο τον κόσμο, άφησε μια επιτυχημένη καριέρα κλινικού παιδοψυχολόγου για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγγραφή. Έχει περισσότερα από σαράντα μυθιστορήματα νουάρ στο ενεργητικό του -συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων της σειράς με πρωταγωνιστή τον ψυχολόγο-ντετέκτιβ Άλεξ Ντέλαγουερ- που μεταφράστηκαν σε είκοσι τέσσερις γλώσσες. Έχει γράψει επίσης δεκάδες δοκίμια, διηγήματα και επιστημονικά άρθρα, τρία βιβλία ψυχολογίας και δύο παιδικά βιβλία. Έχει τιμηθεί για το έργο του με τα λογοτεχνικά βραβεία Σάμιουελ Γκόλντουιν, Έντγκαρ και Άντονι, The American Psychological Association Lifetime Achievement Award και είναι αναγνωρισμένος ως μαιτρ του είδους, ενώ ανήκει στους πλέον ευπώλητους συγγραφείς των New York Times.3. Το Olive Ιουλίου, με 80 συνταγές της παρέας!«H ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ»Απολαμβάνουμε 80 συνταγές για μοίρασμα μόνο στο ΘΕΜΑ! Μεζέδες και ορεκτικά, μαγειρευτά σε φούρνους και τηγάνια, γλυκά και παγωτά, για κήπους και βεράντες.Συναντήσεις και τραπεζώματα σε βεράντες και μπαλκόνια, σε κήπους και αυλές, με τους φίλους και την οικογένεια, τα απογεύματα και τις νύχτες του καλοκαιριού. Γεύσεις ανάλαφρες, πιάτα αρωματικά, συνταγές εύκολες και γρήγορες, που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα. Μεζέδες και σνακ, τηγανητά και φουρνιστά, σαλάτες και γλυκά ιδανικά για να μοιράζονται και να μας κρατούν παρέα.Και τα δύο, αφού αμφότερα πρωταγωνιστούν σε συνταγές, αλμυρές και γλυκές, από γκασπάτσο και κεφτέδες με φέτα μέχρι μους, πανακότα και τάρτα τατέν, και είναι όλες αναπάντεχα νόστιμες.Γκασπάτσο πεπονιού µε ανθότυρο & προσούτο, Σαλτιµπόκα µε πεπόνι & φασκόµηλο, Καρπουζοκεφτέδες, Τάρτα τατέν πεπονιού µε µαυροδάφνη, Μους καρπουζιού, Πανακότα µε φέτα, ταρτάρ καρπούζι, πεπόνι, σχοινόπρασο, µαντζουράνα & ελαιόλαδο.Νάτσος, τάκος και τορτίγιες, hot dogs και σάντουιτς με ελληνικά αρώματα και γεύσεις. Τα ολόφρεσκα λαχανικά της εποχής συνοδεύονται ιδανικά με μοσχάρι, κοτόπουλο και λουκάνικα σε συνταγές του Σωτήρη Ευαγγέλου.Νάτσος µε γουακαµόλε, Τορτίγια µε κοτόπουλο, πιπεριές & καλαµπόκι, Τάκος µε µοσχάρι, Ψητό µοσχάρι µε λαχανικά σε πολύσπορο ψωµάκι.Τσακώνικη, φλάσκα ή λευκή, με τη γλυκιά, νόστιμη σάρκα της, η μελιτζάνα γίνεται πρωταγωνίστρια σε σαλάτες, σάλτσες και κυρίως πιάτα με πλούσια γεύση, από τα χέρια του Φάνη Μαϊκαντή.Σαλάτα µε µελιτζάνες, απάκι κοτόπουλου & τσαλαφούτι, Τσιπς µελιτζάνας µε κρέµα αβοκάντο, λάιµ & µέντα, Ψητές τσακώνικες µελιτζάνες & κρέµα λιαστής ντοµάτας µε µυρώνια, Ανοιχτή µελιτζανόπιτα µε πρόβειο γιαούρτι, Μελιτζανοσαλάτα λευκή σε προζυµένιο ψωµί µε τηγανητή αθερίνα.Το τραπέζι στρώνεται με τα υλικά της εποχής και πιάτα πεντανόστιμα, που όμως γίνονται χωρίς να ανάψουν φωτιές στην κουζίνα. Ο Γκίκας Ξενάκης μας δείχνει τον τρόπο.Καλοκαιρινή σαλάτα µε καρπούζι, ντοµατίνια, γλιστρίδα & ανθότυρο, Σπαγγέτι κολοκυθιού µε πικάντικη κρύα σάλτσα ντοµάτας, αµύγδαλα & βασιλικό, Πράσινη σαλάτα µε φασολάκια, γαρίδες, κορόµηλα & βινεγκρέτ λάιµ µε σησαµέλαιο, Ταρτάρ µοσχαριού πάνω σε φρυγανισµένο ψωµί, µε καλαµπόκι & µαγιονέζα τρούφας, Κρύα σούπα µε αγγούρι, κουκουνάρι, σταφύλι, κεφίρ & δυόσµο.Ο Γρηγόρης Χέλμης ετοιμάζει τυλιχτή σπανακόπιτα, λαδένια γεμιστή ρολό, μπακαλιάρο σαν γύρο και άλλες νοστιμιές σε πίτες για σουβλάκι.Vegan κεµπάπ φακής, Τυλιχτή σπανακόπιτα µε µπέικον, Λαδένια τυλιχτή µε πέστο φέτας, Βbq µπακαλιάρος.Βγαίνουμε στη βεράντα για μπίρα με τους απόλυτους μεζέδες από τα χέρια του σεφ Νίκου Θωμά.Σπιτικά νάτσος µε ντιπ αβοκάντο & ντιπ γιαουρτιού, Corn dogs, Ψητές γαρίδες µε salsa verde, Ψητά ροδάκινα µε κατσικίσιο τυρί, Τρουφάκια µε λευκή σοκολάτα, λάιµ & ινδοκάρυδο.Πιάτα αρωματικά, εύκολα και γρήγορα του Γιώργου Δημητρακόπουλου, που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα, ιδανικά για να μοιράζονται και να μας κρατούν παρέα.Κολοκυθάκια στη σχάρα µε µείγµα σπόρων, Φριτάτα µε κολοκυθάκια, φέτα & µπέικον, Αρωµατικό κάρυ µε κολοκύθια, Μελιτζάνες κοκκινιστές στην κατσαρόλα µε πάπρικα & γιαούρτι, Πέστο δυόσµου.Αφήνοντας πίσω την κοσμοσυρροή και τη βουή της πόλης κάνουμε πικνίκ σε βουνό ή θάλασσα με φίλους, με γεύσεις όλο χρώμα και άρωμα εποχής, σε συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου.Φραντζόλα για πικνικ, Πατατόψωµο µε φέτα, κρεµµύδια & πέστο, Τσούρος µε σοκολάτα & πιπέρι καγιέν, Μπρουσκέτες µε φέτα, ντοµάτα, βασιλικό & Pesto alla Genovese.Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος ψήνει στον φούρνο κοτόπουλο, φασόλια με λουκάνικο και αυγά, τσιπούρες με κρούστα μυρωδικών, ζουμερά μπέργκερ, αλλά και μπανάνες. Γιατί τα ψητά ταιριάζουν στο καλοκαίρι.Κοτόπουλο µε σάλτσα blue cheese, Λαχταριστό µπέργκερ µε καραµελωµένα κρεµµύδια, Τσιπούρα ψητή µε κόκκινη πάστα κάρυ & σαλάτα ρυζιού µε µάνγκο, Μπανάνα σπλιτ, Αγγλικό πρωινό.Η Εύα Μονοχάρη λύνει τον γευστικό γρίφο της εβδομάδας με πιάτα που μοιράζονται ανάμεσα σε φίλους και οικογένεια και μοσχοβολούν καλοκαίρι.Γαύρος αχνιστός, Βλίτα τσιγαριαστά µε ντοµάτα & σκορδαλιά, Σαρδέλα µε ντοµάτα & ούζο, Σφουγγάτο µε τριµµένο κολοκύθι & µυρωδικά, Κεφτεδάκια µε ελιές & φρέσκια ντοµάτα, Σκοπελίτικη τυρόπιτα.Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μας ετοιμάζει συνταγές της ευκολίας με πρωταγωνιστή το τυρί. Αλμυρές ή γλυκές, είναι όλες νόστιμες και έτοιμες μέχρι να πεις... τυρένιο!Σαλάτα µε 2 διαφορετικά πεπόνια & µοτσαρέλα, Δροσερή σαλάτα ρόκα µε φρέσκα σύκα & παρµεζάνα, Τηγανητά νιόκι µε προσούτο & ανθότυρο, Τραγανές πατάτες φούρνου µε θυµάρι & γραβιέρα, Εύκολο τιραµισού.*Την πιο κρεμώδη και βελούδινη πανακότα, βήμα βήμα!*Σπιτικό βελούδινο παγωτό!* 4x1 toppings για παγωτό βανίλια!-Ιδέες και προϊόντα για το σπίτι-Συνέντευξη μετου Nobu στη Marbella,-Βιβλίο-Τατου μήνα!-Δροσεράπου ξεχωρίσαμε αυτόν τον μήνα!Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Μπεατρίς Μπορομέο -Πιερ ΚασιράγκιRoyal styleΤο πριγκιπικό ζευγάρι που έκλεψε τα φλας, ο άθλος της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Dior και το παρασκήνιο του fashion show που ύμνησε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον πλανήτηΤο κυνήγι της ηρεμίαςΕγκατέλειψε διάσημος την Ελλάδα για να αποτύχει, όπως ισχυρίζεται, στο Χόλιγουντ. Και από φανατικός εργένης, έγινε οικογενειάρχης. Ο γόης της σκηνής και της οθόνης μιλάει στο «Gala» λίγο προτού εμφανιστεί στην Επίδαυρο.Ιστορίες γραμμένες στο γρασίδιΤο μόνο Grand Slam που παίζεται σε γρασίδι, αυτό που αγαπά η βασιλική οικογένεια και εκείνο που όλοι οι πρωταθλητές φιλοδοξούν να κατακτήσουνΟ αριστοκράτης της φιλοξενίαςΟ επικεφαλής του ομίλου Shedir Hotels είναι ο πρώτος άνθρωπος που αναζητούν οι rich & famous επισκέπτες του Κάπρι. Ενας αυθεντικός κοσμοπολίτης του παραμυθένιου ιταλικού νότουΗ πρωταγωνίστρια του «Monday» ερωτεύτηκε την ΕλλάδαΟ επόμενος ΠικάσοΤα look των αστικών αποδράσεων & μυστικά για τέλειο μαύρισμαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.