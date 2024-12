Pasticceria Marchesi, τα πιο διάσημα πανετόνε στο Μιλάνο

Τα φημισμένα μπισκότα Marchesi

Η «Pasticceria Marchesi» άνοιξε το 1824 ως εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και σύντομα εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης της ελίτ του Μιλάνου. Από το 2014 ανήκει στην Prada, που ανανέωσε τους χώρους σύμφωνα με την αισθητική του οίκου

Στην καρδιά του Μιλάνου , σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, η «» αποτελεί εδώ και δύο αιώνες μια ωδή στην ιταλική παράδοση και την πολυτέλεια. Η ιστορία της ξεκινά το 1824, όταν ο φιλόδοξος ζαχαροπλάστης Ανγκελο Μαρτσέσι άνοιξε σε εκείνο το σημείο ένα μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής , για να εξελιχθεί στους αιώνες σε έναν χώρο-σύμβολο της γαστρονομικής σκηνής και της κοινωνικής ζωής της πόλης.Διατηρώντας τα αυθεντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής στο κατάστημα της οδού Via Santa Maria alla Porta, η «Pasticceria Marchesi» εξακολουθεί να προσφέρει στους επισκέπτες της μια μαγευτική εμπειρία, ενώ έχει επεκταθεί σε αριστοκρατικά σημεία όπως η Via Monte Napoleone, το εμπορικό κέντρο Galleria Vittorio Emanuele II και πρόσφατα στο Μέιφερ του Λονδίνου.Για να τιμήσουν την 200ή επέτειο του ιστορικού εργαστηρίου, οι εκδόσεις Assouline κυκλοφόρησαν το λεύκωμα «Pasticceria Marchesi: Savoring the Spirit of Milan». Στις 280 σελίδες του η συγγραφέας Τζούλια Μπάκλεϊ, γνωστή για την αγάπη της στην ιταλική κουλτούρα και τη γαστρονομία, συνδυάζει την αφήγηση της ιστορίας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, όπως αυτή του ιδρυτή και του Ανγκελο Μαρτσέσι Τζούνιορ, με σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες των δημιουργιών τους.Η «Marchesi» έγινε διάσημη για τατης, το ιταλικό γλυκό που πρωτοστατεί στη χριστουγεννιάτικη παράδοση της Ιταλίας. Παρασκευάζεται με ακρίβεια και μεράκι, κρεμασμένο ανάποδα για να κρυώσει, διατηρώντας έτσι την απαλή υφή, τα αρώματα και το θολωτό σχήμα του. Παράλληλα, δημιουργίες όπως η Torta Aurora, μια βελούδινη τούρτα βανίλιας που επανασχεδιάστηκε πρόσφατα με μια σοκολατένια πινελιά, και τα περίτεχνα γλυκίσματα Baci di Dama και τα μπισκότα Krumiri αποτελούν διαχρονικές επιλογές των πελατών της.Ο Ανγκελο Μαρτσέσι Τζούνιορ αναφέρει χαρακτηριστικά στις σελίδες της συλλεκτικής έκδοσης: «Η “Pasticceria Marchesi” έχει το όνομα της οικογένειάς μου, αλλά αφηγείται την ιστορία του Μιλάνου». Στις αρχές του 20ού αιώνα, λοιπόν, ο ιδρυτής Μαρτσέσι αποφάσισε να επεκτείνει τη δραστηριότητα του ζαχαροπλαστείου του προσφέροντας καφέ, ποτά και κοκτέιλ κατά τη διάρκεια του aperitivo».Αυτό μετέτρεψε το εργαστήριο σε έναν κομψό χώρο όπου οι Μιλανέζοι μπορούσαν να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και γνήσιας dolce vite. Με το ατμοσφαιρικό σκηνικό (όπως ξύλινα ταβάνια και αυθεντικά έπιπλα του 20ού αιώνα) να σε μαγεύει, η «Pasticceria» εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορική ταυτότητα του Μιλάνου. Εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Eρνεστ Χέμινγουεϊ, η Μαρία Κάλλας και αριστοκράτες της εποχής σύχναζαν εκεί, καθιστώντας το «Marchesi» εκτός από κορυφαίο ζαχαροπλαστείο και ένα δημοφιλέστατο σημείο συνάντησης για την ελίτ της πόλης. Η εξαγορά της Marchesi από την Prada το 2014 αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της.Υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Ρομπέρτο Μπασιότσι, τα καταστήματα διακοσμήθηκαν με τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου: πράσινες βελούδινες πολυθρόνες, ταπετσαρίες από μετάξι και παστέλ αποχρώσεις που θυμίζουν άλλες εποχές κυριαρχούν. Ο Αντρέα Μενικάτι, διευθύνων σύμβουλος της Marchesi, εξηγεί: «Είναι μια επωνυμία που αντιπροσωπεύει τη μιλανέζικη ταυτότητα προσφέροντας παράλληλα ένα διάλειμμα από τη φρενίτιδα της καθημερινότητας». Στην ίδια επετειακή έκδοση αναδεικνύεται και η δέσμευση του pastry chef Ντιέγκο Κροσάρα: «Η καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παράδοση. Η δουλειά μας είναι να εξελίσσουμε αυτό που χτίστηκε με αγάπη και δεξιοτεχνία εδώ και δύο αιώνες».Από την παλαιάς σχολής ζαχαροπλαστική έως τις σύγχρονες δημιουργίες, η «Pasticceria Marchesi» αποτελεί το σημείο όπου η τέχνη, η γεύση και η πολυτέλεια συναντώνται. Και το λεύκωμα της Assouline είναι μια ευκαιρία για όσους δεν μπορούν να την επισκεφθούν να πάρουν μια γερή δόση από τη μαγεία της.