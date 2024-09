Η ιστορία της μουσικής φωτογραφίας σε μία έκθεση

Χερμπ Ριτς - Μπάρμπρα Στρέιζαντ, 1991

Μπρους Γουέμπερ - Εϊμι Γουαϊνχάουζ, 2007

Νόρμαν Σιφ - Σερ, 1973

Ντέιβιντ Μπέιλι -Τζον Λένον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, 1965

Τζάνετ Μπέκμαν -Τζόε Στράμερ, 1981

Αλμπερτ Γουάτσον - Τούπακ Σακούρ, 1991

Ράντι Στ. Νίκολας-Γκλόρια Εστέφαν, 1989

Φρανκ Οκενφελς 3 - Γουίλι Νέλσον

Μαρκ Σέλιγκερ - Τσακ Μπέρι, 2001

Ντάνιελ Κράμερ - Μπομπ Ντίλαν, 1964

The Legacy of Music Photography» παρουσιάζει εμβληματικές εικόνες θρύλων της μουσικής που απαθανατίστηκαν από θρύλους της φωτογραφίας. Οι Beatles, η Μπίλι Χόλιντεϊ, ο Ελβις Πρίσλεϊ, ο Ντίζι Γκιλέσπι, η Νταϊάνα Ρος, ο Τούπακ Σακούρ, ο Ελτον Τζον, οι Nirvana, η Γκλόρια Εστέφαν, ο Χάρι Στάιλς και η Σερ είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των φωτογραφικών ενσταντανέ.του Τζιμ Μάρσαλ με τον Τζόνι Κας να δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο στη συναυλία του στη Φυλακή Φόλσομ όπου ήταν έγκλειστος αποτυπώνει το επαναστατικό πνεύμα του θρυλικού τραγουδοποιού και θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία της μουσικής.Η Ράντι Στ. Νίκολας και ο Φρανκ Οκενφελς 3 υπήρξαν επί μακρόν συνεργάτες και φίλοι του Prince και του Ντέιβιντ Μπόουι αντίστοιχα και κατάφεραν αμφότεροι να αποτυπώσουν μερικές από τις πιο αυθεντικές στιγμές των δύο καλλιτεχνών. Η εκρηκτική ενέργεια του Ρέι Τσαρλς γίνεται αισθητή στο πορτρέτο του Στιβ Σαπίρο που τον απαθανάτισε να γελάει σε μια αίθουσα συνεδριάσεων γεμάτη με σκυθρωπούς επιχειρηματίες.με τους Run DMC στο Κουίνς καταγράφει την αλλαγή που επήλθε στο χιπ χοπ, με ένα συγκρότημα από εργατική γειτονιά να ραπάρει στίχους για τη ζωή του, περιγράφοντας διαφορετικές ιστορίες από τα συγκροτήματα που προέρχονταν από το Μπρονξ. Η κληρονομιά της μουσικής φωτογραφίας του Μαρκ Σέλιγκερ συνεχίζεται με το πορτρέτο του Τζον Μπατίστ, ενός πρωτοπόρου της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής που συνεχώς διευρύνει τα όρια του είδους.Η έκθεση «Face the Music» είναι κάτι περισσότερο από μια γιορτή για το μουσικό ταλέντο. Είναι ένας φόρος τιμής στη δύναμη της μουσικής να συνδέει ανθρώπους από γενιά σε γενιά μέσω της κοινής θέασης εμβληματικών φωτογραφιών. Και είναι επίσης μια προσεκτική ματιά στην ιστορία της μουσικής φωτογραφίας.Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο βρετανικός μουσικός Τύπος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταγραφή των μουσικών σκηνών της εποχής. Εκδόσεις όπως οι «Melody Maker», «New Musical Express», «Sounds» και αργότερα το «The Face», δημοσίευαν εικόνες των καλλιτεχνών από τις συναυλίες, τα στούντιο και τους δρόμους.ήταν το «Rolling Stone« και η Ανι Λίμποβιτς. Αυτοί οι πρωτοπόροι παρείχαν φωτογραφικά ντοκουμέντα για τον τρόπο ζωής των αστέρων της μουσικής. Από τους θρύλους της ροκ, όπως οι Led Zeppelin και οι Rolling Stones μέχρι τα πανκ είδωλα, όπως οι Sex Pistols και οι Clash, η φωτογραφία του μουσικού Τύπου αποτύπωσε την ενέργεια και το στυλ των καλλιτεχνών εκείνων των εποχών.Με την έλευση του MTV τη δεκαετία του 1980, η φωτογραφία άρχισε να συγχωνεύεται με τον κινηματογράφο. Οι φωτογράφοι Αντόν Κορμπέιν και Ντέιβιντ Λασαπέλ έγιναν διάσημοι για τη σκηνοθεσία μουσικών βίντεο, ενσωματώνοντας το οπτικό τους στυλ στις αφηγήσεις των τραγουδιών. Τον 21ο αιώνα η ψηφιακή τεχνολογία αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε η λήψη φωτογραφιών και ταινιών με ήχο ήταν εφικτή και με κινητά τηλέφωνα.Ταυτόχρονα, το Photoshop άνοιξε την πόρτα για την εύκολη επεξεργασία των εικόνων, βγάζοντας στο προσκήνιο καλλιτέχνες με τεχνογνωσία, όπως οι Κάνιε Γουέστ, Jay-Z, Εντ Σίραν, Μπίλι Αϊλις και The Weeknd.The Legacy of Music Photography» περιλαμβάνει δουλειές καταξιωμένων φωτογράφων, όπως οι Ντέιβιντ Μπέιλι, Τζάνετ Μπέκμαν, Χάρι Μπένσον, Μπραντ Μπράνσον, Γουίλιαμ Κλάξτον, Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, Τίμοθι Ντάφι, Γκρεγκ Γκόρμαν, Ναντάβ Κάντερ, Ντάνιελ Κράμερ, Χέρμαν Λέοναρντ, Κρίστοφερ Μάκος, Τζιμ Μάρσαλ, Μπρους Μάρσαλ, Χερμπ Ριτς, Μαρκ Σέλιγκερ και Μαγκνταλένα Βοσίνσκα, μεταξύ άλλων.