Economist: Η επάρκεια των υδάτινων πόρων εν μέσω κλιματικής κρίσης

Η επάρκεια τωνεν μέσω κλιματικής κρίσης τέθηκε επί τάπητος στο συνέδριο του Economist: «Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean - Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation του Economist Impact», που πραγματοποιείται στην Αθήνα.«Το πόσιμο νερό είναι πολύ λιγότερο από αυτό που χρειάζεται για τη γεωργία και δεν θα μείνουμε από πόσιμο νερό», ξεκαθάρισε οδιευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει μία τεράστια ανομβρία, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για νέες πολιτικές, αλλά και επενδύσεις. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος θα δώσει λύσεις.Ειδικότερα, όσον αφορά το νερό, ο κ. Σαχίνης ανέφερε ότι πρέπει να δούμε τα ζητήματα της προσφοράς και της ζήτησης η οποία, όπως είπε, βρίσκεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία, καθώς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η ζήτηση, άρα οι ταμιευτήρες μας αδειάζουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες περιόδους, όπως είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε τη ζήτηση, και να εξετάσουμε κίνητρα που μπορούν να δοθούν, ενδεχομένως αντίστοιχα με το «Εξοικονομώ» στην ενέργεια.Όσον αφορά την προσφορά, ο κ. Σαχίνης εξήγησε ότι η Αθήνα υδροδοτείται από τονκαι τον, αλλά τώρα, είπε, επειδή αδειάζουν οι ταμιευτήρες λόγω της ανομβρίας, έχουμε βάλει μπροστά πηγές από γεωτρήσεις, ωστόσο με μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, σε συνεργασία με το Δημόσιο, εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα πρακτικές ανακύκλωσης, ενώ πραγματοποιούμε μελέτες προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νερό από την Ψυτάλλεια και το Θριάσιο.Επιπλέον, όπως είπε, εξετάζουμε το ζήτημα της αφαλάτωσης, πρακτική η οποία ωστόσο έχει πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος, ενώ παράλληλα, προσπαθούμε να βρούμε πρακτικές αξιοποίησης για το βρόχινο νερό.Σε προτεραιότητα έχει τεθεί η αξιοποίηση του ταμιευτήρα των Κρεμαστών και να πάρουμε 1-2% του νερού από εκεί, προκειμένου να συμπληρώσουμε τις ποσότητες υδάτων που απαιτούνται για το λεκανοπέδιο, σημείωσε.Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με τον κ. Σαχίνη, μπορούμε να λειτουργήσουμε συνδυαστικά, ωστόσο προκρίνεται η περίπτωση αξιοποίησης μίας ποσότητας υδάτων από τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών, όπου εισρέουν περί τα 3,5 δισ. κυβικά μέτρα νερό τον χρόνο, όταν οι υδατικές ανάγκες της πρωτεύουσας είναι περί τα 400 εκατ. κυβικά κατ' έτος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα της ύδρευσης για τα επόμενα 50 χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά.Τέλος, ανέλυσε τον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς οι απαιτήσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που προγραμματίζονται από την ΕΥΔΑΠ, απαιτούν προτεραιοποίηση, και επεσήμανε την ανάγκη συνολικών λύσεων.Απ΄ την πλευρά του ο Loïc Charpentier, manager of the advocacy program, Water Europe, κατέθεσε την ευρωπαϊκή προοπτική, αναφέροντας ότι πέντε χρόνια μετά το Green Deal, παρατηρείται μία κόπωση στην εφαρμογή των πολιτικών.