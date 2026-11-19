Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι επενδυτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς νέα οικονομική δήλωση αποκαλύπτει αγορές μετοχών και άλλων τίτλων σε τεχνολογικούς κολοσσούς, την περίοδο που οι εταιρείες αυτές εξασφάλιζαν σημαντικά κυβερνητικά συμβόλαια και τα κορυφαία στελέχη τους ενίσχυαν τις σχέσεις τους με τον Λευκό Οίκο.Σύμφωνα με το CNBC, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησαν τον Σεπτέμβριο σε αγορές τίτλων των Nvidia, Palantir και SpaceX, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι συγκεκριμένες εταιρείες βρίσκονταν στο επίκεντρο σημαντικών αποφάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.Η νέα οικονομική δήλωση, έκτασης 25 σελίδων, καταγράφει συνολικά 751 αγοραπωλησίες, αξίας από 40,9 εκατ. έως 148,1 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC. Οι αγορές αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 29,2 εκατ. δολάρια και οι πωλήσεις σε τουλάχιστον 11,7 εκατ. δολάρια.Τα ποσά δημοσιοποιούνται σε ευρείες χρηματικές κλίμακες και όχι ως ακριβείς αξίες, γεγονός που δεν επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους των συναλλαγών και της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Αμερικανού Προέδρου.Ανάμεσα στις κινήσεις που ξεχωρίζουν είναι οι αγορές μετοχών της Palantir πριν από την ανάθεση δύο ομοσπονδιακών συμβάσεων συνολικής αξίας 42,5 εκατ. δολαρίων, οι τοποθετήσεις στη SpaceX λίγο πριν και μετά την επέκταση σύμβασης της NASA κατά 946 εκατ. δολάρια, καθώς και οι συναλλαγές στη Nvidia την περίοδο που ο τότε διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, καλλιεργούσε στενή σχέση με τον Τραμπ.Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν μια ιδιαιτερότητα της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ: η προσωπική του περιουσία παραμένει επενδεδυμένη σε επιχειρήσεις των οποίων οι προοπτικές μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησής του.Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδυτικοί λογαριασμοί του κατέγραψαν περισσότερες από 21.000 συναλλαγές το 2025, έναντι περίπου 500 σε ολόκληρη την πρώτη προεδρική του θητεία. Οι πρόσφατοι προκάτοχοί του συνήθως επέλεγαν να εκποιούν μεμονωμένες μετοχικές συμμετοχές ή να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε καταπιστεύματα τυφλής διαχείρισης (blind trusts), προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι ούτε ο Τραμπ ούτε τα μέλη της οικογένειάς του έχουν οποιονδήποτε έλεγχο στις επενδυτικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από εξωτερικούς διαχειριστές.Η Trump Organization υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δομή έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπεται ακόμη και η εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων.Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τραμπ έδωσε εντολές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές ή ότι οι διαχειριστές των επενδύσεών του γνώριζαν εκ των προτέρων τις κυβερνητικές αποφάσεις.Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, τόνισε στο CNBC ότι το χαρτοφυλάκιο του Προέδρου τελεί υπό ανεξάρτητη διαχείριση και ότι όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από εξωτερικούς διαχειριστές.Η Trump Organization δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Palantir: Αγορές μετοχών πριν από κρατικές συμβάσεις 42,5 εκατ. δολαρίωνΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χρονισμός των επενδύσεων στην Palantir, την εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της οποίας η τεχνολογία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τις υπηρεσίες πληροφοριών και διάφορους πολιτικούς φορείς του ομοσπονδιακού κράτους.Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ αγόρασαν μετοχές της εταιρείας αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων. Ακολούθησε δεύτερη αγορά στις 9 Σεπτεμβρίου, αξίας από 1.001 έως 15.000 δολάρια.Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, το αμερικανικό υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης ανέθεσε στην Palantir σύμβαση με αρχική χρηματοδότηση 10,4 εκατ. δολαρίων, για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εποπτεία επιχορηγήσεων και στον εντοπισμό περιστατικών απάτης.Στις 29 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέθεσε στην εταιρεία νέα σύμβαση λογισμικού, ύψους 32,1 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των δύο αναθέσεων στα περίπου 42,5 εκατ. δολάρια.Την ίδια ημέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσία του Τραμπ, του Ίλον Μασκ, του Τζένσεν Χουάνγκ και άλλων κορυφαίων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας.SpaceX: Επενδύσεις πριν και μετά τη συμφωνία των 946 εκατ. δολαρίων με τη NASAΑντίστοιχη δραστηριότητα καταγράφεται και στη SpaceX του Ίλον Μασκ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της NASA και του αμερικανικού Πενταγώνου.Την 1η Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του Τραμπ απέκτησαν χρεωστικούς τίτλους της SpaceX, με επιτόκιο 5,35%, αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων.Οκτώ ημέρες αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αγορά μετοχών της εταιρείας αξίας από 1.001 έως 15.000 δολάρια.Στις 18 Σεπτεμβρίου, η NASA ανακοίνωσε επέκταση της σύμβασής της με τη SpaceX κατά 946 εκατ. δολάρια, προσθέτοντας τρεις ακόμη επανδρωμένες αποστολές προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.Με την επέκταση αυτή, η συνολική αξία της συμφωνίας ανήλθε στα 5,92 δισ. δολάρια. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε ήδη προαναγγείλει από τον Μάιο τα σχέδιά της για πρόσθετες αποστολές.Έξι ημέρες μετά την ανακοίνωση, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ αγόρασαν επιπλέον μετοχές της SpaceX, αξίας 15.001 έως 50.000 δολαρίων.Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο Ίλον Μασκ παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, η δήλωση δεν διευκρινίζει αν η αγορά έγινε πριν ή μετά την εκδήλωση.Οι συγκεκριμένες κινήσεις είχαν προηγούμενο και τον Αύγουστο, όταν οι λογαριασμοί του Αμερικανού Προέδρου απέκτησαν χρεωστικούς τίτλους της SpaceX αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων, μόλις δύο ημέρες πριν από την υπογραφή πολιτικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των εμπορικών διαστημικών μεταφορών.Nvidia: Οι 108 συναλλαγές και η σχέση Τραμπ – ΧουάνγκΑκόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι συναλλαγές στη Nvidia, καθώς η στενή σχέση του Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου.Η νέα οικονομική δήλωση αποκαλύπτει τέσσερις αγορές μετοχών της Nvidia τον Σεπτέμβριο, συνολικής αξίας μεταξύ 152.004 και 380.000 δολαρίων.Δύο από αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου, με ανώτατη συνολική αξία 350.000 δολαρίων.Παράλληλα, στις 24 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε πώληση μετοχών της Nvidia αξίας από 1.001 έως 15.000 δολάρια, την ίδια ημέρα που ο Χουάνγκ συμμετείχε στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ.Σύμφωνα με την ανάλυση του CNBC, οι νέες συναλλαγές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των αγοραπωλησιών της Nvidia μέσω των επενδυτικών λογαριασμών του Τραμπ σε τουλάχιστον 108 από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.Η συνολική αξία τους εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 27,2 εκατ. και 97,9 εκατ. δολαρίων.Η σχέση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του πρώην επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένου ελέγχου, μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ για τη σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι ενημερώθηκε σχετικά, ενώ ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για τις προσωπικές του σχέσεις.Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις δραστηριότητες και τις οικονομικές προοπτικές της Nvidia.Οι υπόλοιπες κινήσεις: Από τη Tesla μέχρι τη Microsoft και την AppleΠέρα από τις τρεις εταιρείες, η οικονομική δήλωση καταγράφει εκτεταμένη επενδυτική δραστηριότητα σε μετοχές, ομόλογα και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).Η μεγαλύτερη συναλλαγή που δηλώθηκε αφορά την αγορά, στις 23 Σεπτεμβρίου, μεριδίων του Vanguard Dividend Appreciation ETF, αξίας μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων.Την ίδια ημέρα, οι λογαριασμοί του Τραμπ προχώρησαν σε πωλήσεις μετοχών αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων σε καθεμία από τις Comcast, McDonald’s, Home Depot και Fidelity National Information Services.Επιπλέον, πωλήθηκαν μετοχές αξίας από 500.001 έως 1 εκατ. δολάρια σε καθεμία από τις Nike και Constellation Brands.Στον αντίποδα, καταγράφονται σημαντικές αγορές σε εταιρείες του λιανεμπορίου και της τεχνολογίας.Ειδικότερα, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές αγορές μετοχών της TJX, καθεμία αξίας μεταξύ 250.001 και 500.000 δολαρίων.Οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Αμερικανού Προέδρου απέκτησαν επίσης μετοχές της Tesla, μέσω τεσσάρων συναλλαγών συνολικής αξίας από 117.004 έως 330.000 δολάρια.Στο χαρτοφυλάκιο των νέων αγορών περιλαμβάνονται ακόμη μικρότερες τοποθετήσεις στις CoreWeave, Intel, Microsoft και Apple.