Η Japan Tobacco θα καταγράψει λογιστική επιβάρυνση ύψους 1,4 τρισ. γεν (8,9 δισ. δολαρίων), μετά την απώλεια του ελέγχου των θυγατρικών της στη Ρωσία, εξέλιξη που οδηγεί την καπνοβιομηχανία σε καθαρές ζημίες για το σύνολο της χρήσης και σε δραστική περικοπή της πρόβλεψης για το μέρισμα.Όπως σημειώνει το Bloomberg, η εταιρεία, με έδρα το Τόκιο και γνωστή για τα τσιγάρα Winston και Mevius, αναμένει πλέον λειτουργικές ζημίες ύψους 368 δισ. γεν, αντί για λειτουργικά κέρδη 1 τρισ. γεν που προέβλεπε προηγουμένως, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για τα έσοδά της κατά 63 δισ. γεν, στα 3,8 τρισ. γεν.Η απομείωση προκύπτει μετά την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να θέσει υπό τον έλεγχό της και τις επτά τοπικές θυγατρικές της Japan Tobacco. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχασε τη δυνατότητα διοίκησης των δραστηριοτήτων της στη χώρα και υποχρεώθηκε να τις αφαιρέσει από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, έθεσε το ζήτημα των κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της σύλληψης Ιάπωνα δημοσιογράφου από τις ρωσικές αρχές, κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Κίνα την Τετάρτη.