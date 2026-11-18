Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) χρησιμοποιεί τον δείκτη ομοιότητας Jaccard σε ένα εξελιγμένο μοντέλο ανίχνευσης επιχειρηματικών συσχετίσεων για να εντοπίζει και να εξαρθρώνει κυκλώματα εικονικών εταιρειών («εταιρειών-φαντασμάτων») και «αχυρανθρώπων». Αντί να εξετάζει κάθε επιχείρηση μεμονωμένα, ο αλγόριθμος χαρτογραφεί τις κρυφές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ΑΦΜ που ανοίγουν και κλείνουν διαδοχικά για να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων και εισφορών.Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος στην πράξηΟ αλγόριθμος δεν εξετάζει κάθε ΑΦΜ ξεχωριστά, αλλά χαρτογραφεί τις επαναλαμβανόμενες συνδέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, πρόσωπα, υποδομές και συναλλαγές.Στόχος του είναι να αναδείξει επιχειρήσεις που, αν και εμφανίζονται ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά και ενδέχεται να αποτελούν μέρος του ίδιου κυκλώματος.Το σύστημα ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση ως ένα «σύνολο δεδομένων» και συγκρίνει τα χαρακτηριστικά της με εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Jaccard (κοντά στο 1), τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι εταιρείες να ανήκουν στο ίδιο κύκλωμα.