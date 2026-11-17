Deutsche Bank: Προειδοποίηση από Morningstar DBRS μετά τις αποκαλύψεις των FT – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβάθμισης
Deutsche Bank: Προειδοποίηση από Morningstar DBRS μετά τις αποκαλύψεις των FT – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβάθμισης
Σοβαρά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης εντοπίζει η Morningstar DBRS στις αποκαλύψεις των FT για τη Deutsche Bank - Αμετάβλητη για την ώρα η πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας, αλλά υπό παρακολούθηση οι πιθανές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι υποβάθμισης
Σοβαρές ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τη φήμη της Deutsche Bank προκαλούν οι αποκαλύψεις-φωτιά μεγάλης διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας για τις πρακτικές της γερμανικής τράπεζας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Morningstar DBRS σχολιάζοντας τα στοιχεία.
Ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει σημαντικές τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην τράπεζα, χωρίς ωστόσο να προχωρεί επί του παρόντος σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, η οποία παραμένει στη βαθμίδα A (high), με σταθερή προοπτική.
Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για επαναλαμβανόμενες αδυναμίες στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, στη συμμόρφωση με διεθνείς κυρώσεις και στη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου.
Η έκθεση της Morningstar DBRS έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης περισσότερων από 15 εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων της Deutsche Bank, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων.
Οι αποκαλύψεις, που αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην αγορά, με τη μετοχή της γερμανικής τράπεζας να καταγράφει απώλειες άνω του 6% κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει σημαντικές τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην τράπεζα, χωρίς ωστόσο να προχωρεί επί του παρόντος σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, η οποία παραμένει στη βαθμίδα A (high), με σταθερή προοπτική.
Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για επαναλαμβανόμενες αδυναμίες στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, στη συμμόρφωση με διεθνείς κυρώσεις και στη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου.
Η έκθεση της Morningstar DBRS έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης περισσότερων από 15 εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων της Deutsche Bank, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων.
Οι αποκαλύψεις, που αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην αγορά, με τη μετοχή της γερμανικής τράπεζας να καταγράφει απώλειες άνω του 6% κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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