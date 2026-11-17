Κομισιόν: Για πρώτη φορά… δεύτερη στο χρέος η Ελλάδα – Πέφτει κάτω από την Ιταλία το 2026

4,1% πληθωρισμός και 4,1% πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 παρά τις παροχές - Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 135,7% ενώ της Ιταλίας ανεβαίνει στο 137,9% - Φθινοπωρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 1,8% το 2026, πληθωρισμός 4,1% και χρέος 126,6% το 2028