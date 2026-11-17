Κομισιόν: Για πρώτη φορά… δεύτερη στο χρέος η Ελλάδα – Πέφτει κάτω από την Ιταλία το 2026
Κομισιόν: Για πρώτη φορά… δεύτερη στο χρέος η Ελλάδα – Πέφτει κάτω από την Ιταλία το 2026
4,1% πληθωρισμός και 4,1% πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 παρά τις παροχές - Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 135,7% ενώ της Ιταλίας ανεβαίνει στο 137,9% - Φθινοπωρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 1,8% το 2026, πληθωρισμός 4,1% και χρέος 126,6% το 2028
UPD:
Από το 2026 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παύει να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις που ανακοίνωσε η Κομισιόν, το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 135,7% ενώ της Ιταλίας ανεβαίνει στο 137,9%. Η μείωση αυτή στηρίζεται στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα που, παρά τις παροχές και τα μέτρα στήριξης, εκτιμάται για το 2026 ότι θα ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ, ενώ θα διατηρηθεί υψηλά και το 2027 (στο 3,7% του ΑΕΠ από 4,1% εφέτος, αντί 3,6% που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό).
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