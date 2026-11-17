Ενα εστιατόριο με 30 θέσεις μέσα σε μια παλιά εντυπωσιακή εκκλησία
Ενα εστιατόριο με 30 θέσεις μέσα σε μια παλιά εντυπωσιακή εκκλησία
Μέσα σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό, το Ristorante Coro μεταμορφώνει τη γαστρονομική παράδοση της Ούμπρια σε μια σύγχρονη γευστική εμπειρία
Το intercity από τη Ρώμη χρειάζεται περίπου ενενήντα λεπτά μέχρι τον σταθμό του Ορβιέτο. Από εκεί, η διαδρομή συνεχίζεται ελικοειδής, ανεβαίνοντας ως τα στενά της πόλης, γεμάτα θρύλους και ιστορίες σοκακιών που έχουν δει Πάπες, πολιορκίες και θαύματα. Χτισμένο πάνω σε έναν απόκρημνο, σχεδόν κατακόρυφο βράχο από ηφαιστειακό πέτρωμα, το Ορβιέτο αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα μεσαιωνικής καστροπολιτείας. Η θέση του δεν είναι τυχαία: φτιάχτηκε για να είναι απρόσιτο στους εισβολείς, και γι’ αυτό διατηρεί τόσα κτίρια σε εξαιρετική κατάσταση, με την ανηφορική πορεία προς την κορυφή να αποκαλύπτει σταδιακά μια πόλη που μοιάζει να αναδύεται αβίαστα από τον ίδιο της τον βράχο.
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