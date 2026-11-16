Η στρατιωτική μέθοδος για να αποκοιμηθείτε σε δύο λεπτά
Η στρατιωτική μέθοδος για να αποκοιμηθείτε σε δύο λεπτά
Σύμφωνα με την απλή πρακτική, το σώμα χαλαρώνει, ο εγκέφαλος ηρεμεί και έτσι ο ύπνος έρχεται πιο γρήγορα
Η ενέργεια που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτάται εν μέρει από την ποιότητα του ύπνου μας. Αν έχουμε ξεκουραστεί, τότε το σώμα κι ο εγκέφαλος λειτουργούν καλύτερα. Αν, όμως, αναγκαζόμαστε να… μετρήσουμε προβατάκια για να καταφέρουμε να αποκοιμηθούμε, τότε οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές για τη συνολική υγεία μας. Ο ύπνος παίζει ζωτικό ρόλο στη ζωή μας κι η έλλειψή του αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων που επηρεάζουν την καρδιά, το κυκλοφορικό, τον μεταβολισμό, το αναπνευστικό και το ανοσοποιητικό.
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