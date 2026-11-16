Η στρατιωτική μέθοδος για να αποκοιμηθείτε σε δύο λεπτά

Σύμφωνα με την απλή πρακτική, το σώμα χαλαρώνει, ο εγκέφαλος ηρεμεί και έτσι ο ύπνος έρχεται πιο γρήγορα